Loredana Lecciso, dopo tanti anni la verità sull’addio alla Tv: fan senza parole

Loredana Lecciso vuole tornare a lavorare dopo un lungo periodo di stop in cui si è dedicata soprattutto alla famiglia. Ecco cosa ha raccontato la compagna di Al Bano e quale lavoro vorrebbe tornare a fare.

Poco dopo Ferragosto, hanno iniziato a circolare alcune foto che ritraevano Romina Power nelle Tenute Al Bano. La cantante ha in agenda una serie di appuntamenti in coppia proprio con Al Bano, ma il suo ritorno a Cellino San Marco aveva fatto sperare subito i fan della coppia, che dopo tanti anni sperano ancora che i due possano tornare insieme.

In realtà, Romina Power sembrerebbe essere arrivata in Puglia per un evento organizzato dal figlio Yari. Durante un suo viaggio in India avrebbe conosciuto Swami Sachidanand. Rimasto impressionato dalle capacità spirituali del maestro, avrebbe organizzato alcuni giorni di meditazione nel bosco insieme ad alcuni amici.

Loredana Lecciso vuole tornare a lavorare: cosa farà

Non è chiaro come Loredana Lecciso abbia preso il ritorno nelle Tenute Al Bano di Romina Power. Quello che è certo, è che la compagna di lunga data di Al Bano abbia per la testa tutt’altro. In un’intervista al settimanale Grand Hotel, infatti, ha spiegato che al momento sta facendo la mamma a tempo pieno, anche se i figli ormai non vivono più con lei.

Loredana Lecciso ha una figlia più grande, Brigitta Cazzato, che è coetanea e molto amica di Cristel e Romina Junior. Al Bano ha infatti incontrato la Lecciso per la prima volta proprio perchè le tre ragazze frequentavano la stessa scuola. Oggi Brigitta vive in Kenya, mentre Jasmine e Albano Junior sono entrambi a Milano per i loro corsi universitari.

L’OdG la reintegra dopo gli stacchetti in Tv: la sua reazione

Loredana Lecciso non ha nostalgia dei suoi stacchetti in Tv e del suo lavoro come soubrette. Ha spiegato che, semplicemente, ad un certo punto ha capito che non ne voleva più sapere. Queste le parole della compagna di Al Bano: “È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi. Però, non me la sono più sentita“.

Loredana Lecciso avrebbe dunque disdetto quanto possibile, ed onorato gli altri impegni professionali. Recentemente, ci sarebbe stata una svolta molto importante. L’Ordine dei Giornalisti l’avrebbe reintegrata, e lei vorrebbe tornare ad esercitare la sua professione, come una volta. Si starebbe dunque guardando attorno in ricerca della giusta offerta.

Questo è l’ultimo singolo musicale della figlia di Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi: