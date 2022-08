Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, i fan della coppia tremano: colpa di Soleil!

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere in serio pericolo. Il motivo è la presenza di Soleil Sorge: cosa succede.

Sono tantissimi i seguaci della storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Adesso l’amore tra i due è messo in pericolo da Soleil Sorge: cresce l’apprensione.

Quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è l’unica storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip che continua a durare ancora oggi. Una storia che sin dal primo momento ha riservato numerosi colpi di scena, visto che inizialmente l’uomo era attratto da Elisabetta Gregoraci. Adesso però i due sembravano più innamorati che mai, anche dagli ultimi scatti sui social, ma c’è un pericolo dietro l’angolo da non sottovalutare affatto che ha un nome ben preciso.

Il suo nome è conosciuto un po’ da tutti visto che è stata la protagonista dell’ultima edizione del GF Vip. Infatti stiamo parlando di Soleil Sorge. Infatti con lei Pierpaolo condurrà GF Vip Party su Mediaset Infinity, e pare che Giulia stia tremando, come riporta il settimanale Nuovo Tv. In queste ore è arrivato anche il primo avvertimento della Salemi, ossia quello di rigare dritto durante la sua esperienza sulla piattaforma on-demand del Biscione. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo tra i due.

Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, l’avvertimento dell’influencer: dovrà rigare dritto

In vista del suo nuovo impegno professionale c’è grande attesa di capire se alla fine Pierpaolo Pretelli cederà alla sensualità di Soleil Sorge. Nel caso in cui l’ex velino riuscisse a superare anche quest’ultima sfida, Giulia Salemi a quel punto sarebbe davvero pronta ai fiori d’arancio. Come riporta il sopracitato settimanale voci di corridoio vorrebbero proprio l’influencer intenta ad avvertire il suo fidanzato: non vuole che si formi un triangolo quindi dovrà rigare dritto con lei se vorrà sposarla e soprattutto crearci una famiglia.

Allo stesso tempo la coppia ha il supporto di milioni di fan. Infatti sono tantissimi coloro che tremano all’idea che Petrelli si invaghisca della Sorge. Tanto che in molti dimenticano che attualmente l’italo-americana è fidanzata con o Carlo Domingo che si tiene ben lontano dai gossip sterili e dal luccicante mondo della televisione. Con la nuova stagione televisiva, quindi, vedremo se l’esperienza di Pretelli al GF Vip Party cambierà la situazione sentimentale di Pretelli.