Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri allargano la famiglia: novità in arrivo

Grossa novità per Damiano David dei Maneskin e la giovane compagna Giorgia Soleri, con un nuovo arrivo tutto da scoprire

In questi giorni Damiano David, frontman del gruppo di grande successo dei Maneskin, si sta rilassando con i suoi affetti più vicini. Dopo i grandi riscontri e le partecipazioni a concerti internazionali, il cantante si sta finalmente godendo un meritato riposo.

In questi giorni Damiano è al fianco della sua ormai nota compagna, ovvero Giorgia Soleri. La scrittrice ed influencer milanese ormai fa coppia fissa con il cantante rock, tanto da aver grossi programmi da attuare assieme.

I due infatti stanno allargando la propria famiglia. Una nuova presenza è in arrivo per la coppia: quella di un tenero gattino che Damiano e Giorgia hanno deciso di adottare, come testimoniato dai profili social dei due giovani.

Ecco Ziggy, il nuovo arrivato in casa di Damiano David e Giorgia Soleri

I due sono grandi amanti degli animali ed in particolare dei gatti. Seguendo la storia di un povero micetto sfortunato, maltrattato nel recente passato e salvato dal gattile di Pianoro (in provincia di Bologna), Damiano e Giorgia hanno deciso di fare un passo importante.

Il cantante dei Maneskin e la sua fidanzata si sono recati proprio vicino a Bologna per conoscere il gatto, inizialmente chiamato Mattia. Entrambi non hanno avuto dubbi e hanno subito adottato il felino, cambiandogli però nome in Ziggy Stardust, in onore della compianta rockstar David Bowie.

Infatti il micio, proprio come Bowie, ha gli occhi di due colori diversi. Giorgia Soleri ha testimoniato l’adozione del gatto sui social, pubblicando sia delle stories molto tenere, sia la presentazione vera e propria del nuovo arrivato.

“Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust. Vengo dall’Oasi felina di Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scondinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità”.