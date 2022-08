“Un autunno complicato col Covid”, dalla Rai avvisano: conduttrice fa un brusco dietrofront

Un’annata indubbiamente impegnativa per la Rai e la TV in generale con tanti fuori programma non previsti: ma il peggio deve ancora venire

Il 25 settembre in Italia ci saranno le elezioni ed in vista di ciò i palinsesti delle principali reti televisive sono stati rivoluzionati. Sarà un avvio di stagione molto complesso e, per il momento, i diretti interessati si stanno godendo le loro vacanze.

Rai e Mediaset sanno di dover fare una corsa contro il tempo e che per farlo ci sarà bisogno di una grande collaborazione da parte di tutti. Le elezioni previste per il 25 settembre hanno fatto rivoluzionare le programmazioni delle principali reti e con questi anche i conduttori e tutto lo staff che lavora dietro sono stati chiamati a cambiare le loro vacanze.

Tra le protagoniste in Rai c’è indubbiamente Francesca Fialdini col suo interessante talk show Da Noi…a ruota libera che ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno. Dopo un’estenuante stagione, la conduttrice è andata in vacanza e neppure lei stessa ricorda cos’ha fatto l’istante dopo aver realizzato che le riprese erano finite. A TV Sorrisi e Canzoni ha svelato: “Non ricordo neanche cosa ho fatto, non ho neanche postato niente su Instagram. Si vede che avevo proprio staccato la spina”.

Francesca Fialdini rivoluziona la Rai: il suo programma “cambia pelle”

Amatissima e seguitissima, Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera sa di avere un grosso potenziale: il suo talk show è molto seguito dai telespettatori Rai e dai vertici sanno di poter contare su di lei. A Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato: “Ho già annunciato che il programma cambierà pelle, sarà un autunno complicato con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico, avremo uno sguardo sulla società raccontando anche storie di attualità oltre a rafforzare l’intrattenimento”.

Nei giorni scorsi, tuttavia, Francesca Fialdini è stata raggiunta da una pessima notizia: Giada, una ragazza affetta da anoressia ospite del suo programma Fame d’amore, non ce l’ha fatta. Approfittando delle colonne della rivista ha detto: “A nome di tutto il team di Fame d’amore ti ringrazio ancora una volta, Giada, per averci fatto entrare nella tua ‘gabbia’”.