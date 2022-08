Uomini e Donne, opinionista costretta a lasciare? Finalmente la verità

L’opinionista è stata costretta a lasciare Uomini e Donne? Il pubblico si sta ponendo questa domanda da diverse settimane, ma finalmente un’indiscrezione chiarirebbe il suo futuro all’interno del programma di Maria De Filippi.

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Le indiscrezioni vogliono che la prima puntata sarà concentrata ancora su due eventi: un confronto fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ed il racconto delle vacanze di Gemma Galgani. Tina Cipollari sarà dunque molto attiva con i suoi commenti sarcastici.

Quello che emerge è che, al contrario di quanto si potesse pensare, non ci saranno nomi noti sul trono. Non ci dovrebbe dunque essere Lulù Selassiè o Pamela Prati, che a questo punto potrebbero decidere di partecipare all’edizione vip del programma. Le registrazioni delle puntate dovrebbero comunque iniziare negli ultimi giorni di agosto.

Ci potrebbe essere una novità sui tronisti: ecco quale

Anche quest’anno ci saranno i “troni uniti” ed i tronisti saranno quattro. Uno di loro potrebbe essere scelto fra due candidati. Questo prevederebbe che, dopo una breve conoscenza, il parterre del Trono Over scelga il migliore. Per gli altri tre, invece, sarebbe prevista una normale presentazione come avvenuto gli altri anni.

Il parterre dovrebbe essere praticamente uguale a quello delle ultime puntate di Uomini e Donne della stagione conclusa, anche se potrebbero esserci delle eccezioni. A tal proposito, si sono rincorse più volte le voci di un probabile addio di Gianni Sperti, che le indiscrezioni vedrebbero candidato a partecipare al reality show La Talpa.

Uomini e Donne, ecco cosa succederà all’opinionista

L’esperto del programma Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato che neanche fra gli opinionisti dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Non è escluso che Gianni Sperti possa partecipare a La Talpa. Se questo dovesse succedere, lo farà in concomitanza con l’impegno a Uomini e Donne. Lo stesso si può dire per quanto riguarda Tina Cipollari.

Quando Uomini e Donne tornerà in onda su Canale 5, probabilmente a partire dal 19 settembre, gli spettatori dovrebbero vedere tre opinionisti. Oltre a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ci dovrebbe essere anche Tinì Cansino. L’icona di bellezza non è mai stata costretta a lasciare. Si è concentrata sul lavoro a Uomini e Donne Magazine, ma per la nuova stagione del programma dovrebbe tornare ad essere presente in studio.

Ecco le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, l’esperto del programma Uomini e Donne:

Qui sotto, invece, uno spassoso confronto fra Tina Cipollari e Tinì Cansino: