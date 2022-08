Addio a una leggenda del calcio italiano: il triste annuncio poco fa. Tutti i fan sono sconvolti per la fine di una magnifica era

Stiamo parlando di uno dei più vincenti allenatori della storia di questo sport. Carlo Ancelotti è salito a quota 23 trofei dopo la Supercoppa conquistata con il Real Madrid contro l’Eintracht. Anche per lui però la carriera è agli sgoccioli.

Il calcio italiano può fregiarsi anche in questo avvio di stagione di un altro successo davvero importante. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha portato a casa la Supercoppa europea ad Helsinki, contro l’Eintracht Francoforte, diventando il più vincente di sempre nella competizione. Mai nessun allenatore aveva vinto per 4 volte il trofeo, così come avvenuto a maggio con la Champions League, suo grande marchio di fabbrica. Nella graduatoria all time, Ancelotti è salito a 23 trofei vinti, dietro solo a mostri sacri come Guardiola (31), Lobanovsky (27), Mourinho (26), Hitzfeld e Stein (25), uno in più di Trapattoni, fermo a 22. Un palmares straordinario che si abbina a quello meraviglioso da calciatore. Un personaggio davvero incredibile, mai sopra le righe e con una capacità di gestione di campioni fuori dal comune. Tutti i più grandi con cui ha lavorato lo adorano (eccezion fatta forse per Shevchenko) così come i presidente che ha avuto.

Carlo Ancelotti dice basta: “Dopo l’esperienza con il Real Madrid smetto”

Ora però dopo tanti anni e un continuo girovagare tra i principali campionati europei (l’unico ad aver vinto dappertutto), Carlo Ancelotti è pronto a dire basta. In una recente intervista riportata sulle colonne de Il Messaggero, il tecnico italiano ha infatti dichiarato: “Questa tappa al Real concluderà la mia carriera. Dopo i Blancos, smetto”. In molti si augurano possa trattarsi solo di una battuta, ma vista anche l’età, 63 anni e le vittorie conquistate, potrebbe anche essere una buona idea abbandonare all’apice di tutto.

Per quanto riguarda la prossima Serie A, l’ex tecnico di Napoli, Milan e Juventus ha le idee piuttosto chiare: “Davanti vedo le solite tre, magari con equilibri diversi. Poi occhio alla Roma che si è rinforzata molto. Sarà un campionato combattuto”. Un vero peccato qualora non avessimo più l’opportunità di vederlo seduto su qualche nostra panchina. La fine di un’era.