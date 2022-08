Uomini e Donne, ex tronista in lacrime: “Ho paura per mio figlio”

L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata in lacrime per suo figlio, confessando di avere paura per quello che stava per succedere. Ecco cosa ha spiegato e qual è stato l’epilogo raccontato dalla protagonista.

All’inizio dell’estate l’ex tronista di Uomini e Donne aveva preoccupato i suoi fan con un racconto shock che riguardava suo figlio. Senza fare nomi, ha spiegato che una persona che ha deliberatamente deciso di essere assente, ad un certo punto si sarebbe presentata a casa sua per picchiare Tommaso.

Lo sconcerto era troppo perchè l’ex concorrente di Uomini e Donne, Serena Enardu, non potesse non denunciarlo con alcuni video ai suoi fan. In questi giorni della metà di agosto, un nuovo terribile problema ha portato alle lacrime l’ex tronista, che ha spiegato di vedere ancora una volta suo figlio attraversare alcuni difficili problemi.

Uomini e Donne, perchè l’ex tronista ha pianto per il figlio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha spiegato che suo figlio è in partenza. Tommaso trascorrerà dieci mesi in Sud America in quello che sembrerebbe un anno di studio organizzato all’estero. Dalle parole dell’ex compagna di Pago si capisce che sarà ospite di una famiglia del luogo che si prenderà cura di lui.

La Enardu ha spiegato che desiderava solo che suo figlio partisse in buona salute e che potesse divertirsi in questa bellissima esperienza. Purtroppo, però, ha sviluppato poco prima della partenza un’otite sub-acuta ed una bronchite. Questo ha fatto sviluppare alcune paure da parte di Serena verso suo figlio Tommaso.

L’epilogo: cosa è successo il giorno dopo e come sta Tommaso

La vacanza-studio di dieci mesi, ovviamente, non può essere cancellata. La prospettiva che l’ex tronista si vedeva davanti è che suo figlio partisse mentre stava male, dovendo poi affidarsi alle cure degli sconosciuti all’estero. Questa prospettiva l’ha ovviamente terrorizzata come mamma fino a portarla alle lacrime.

Fortunatamente, il figlio della Enardu sta guarendo velocemente. Il giorno dopo, infatti, l’ex tronista ha mostrato il diciassettenne alle sue fan mentre era intento a studiare. Ha spiegato che, secondo lei, ormai inizia a stare davvero bene. Serena ha infatti spiegato che ha ritrovato la grinta e le sta dando le risposte tipiche degli adolescenti.

