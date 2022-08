Charlene di Monaco, torna la paura nel Principato: l’ultima foto allarma tutti. La principessa fa ancora parlare di sé

Una foto che ritrae il principe Alberto di Monaco in vacanza con i due figli, sull’immenso yacht di famiglia, mostra l’assenza pesante e “rumorosa” della Wittstock.

I suoi ultimi due anni sono stati davvero tribolati e hanno attirato l’attenzione della stampa internazionale. Charlene di Monaco sembra da poco tornata finalmente in buoni condizioni psicofisiche, dopo aver passato dei bruttissimi momenti a partire dal viaggio in Sud Africa all’inizio del 2021. Dopo la riabilitazione nella clinica in Svizzera e il ritorno a Palazzo, le cose sembravano essere tornate finalmente alla normalità, anche se qualcosa potrebbe minare la calma apparente.

Tra l’ex nuotatrice e Alberto II non tutto va per filo e per segno. I rapporti tra i due sono stati anche molto tesi in passato e spesso la polvere è stata messa sotto il tappeto per il bene dei figli, Jacques e Gabriella.

A rianimare le voci del gossip è la clamorosa assenza di Charlene dallo yacht di famiglia durante queste vacanze estive.

Charlene di Monaco, torna la paura nel Principato: non è in vacanza con il resto della famiglia

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Alberto è protagonista con i gemelli di 7 anni e la loro baby sitter. Il tutto mentre si rilassano nella mega barca di loro proprietà.

Il principe e i figli sono stati fotografati a Galeria, località della Corsica. Sono a bordo di uno yacht ecologico alimentato a idrogeno chiamato GabJac, dal nome proprio dei suoi ragazzi. Mentre loro giocano e si divertono negli ampi spazi a bordo, dove si trova Charlene? Anche sui quotidiani di gossip non c’è più traccia della Wittstock dallo scorso 1° luglio, dara in cui è stata postata l’ultima foto social.

“Quando sono tornata nel Principato ho concentrato tutte le mie energie su mio marito e i miei figli, che sono la mia priorità. La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa“, sono state le sue ultime parole in un’intervista ufficiale. Da lì il nulla e se ora ci abbiniamo questa strana assenza i dubbi tornano ad aleggiare dalle parti della Rocca.