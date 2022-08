Ballando con le Stelle, dalle soap opera più amate arrivano tre concorrenti: chi sono

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbero esserci alcuni concorrenti scelti fra le soap opera italiane più amate. Milly Carlucci starebbe pensando ad alcuni personaggi di Un posto al sole ed Il paradiso delle signore.

Ballando con le Stelle 2022 dovrebbe iniziare sabato 8 ottobre su Rai 1. In questo momento fervono i preparativi della nuova stagione, e Milly Carlucci è molto presente nella scelta del nuovo cast del talent show. I giudici e Paolo Belli con la sua Big Band sono già stati riconfermati per la nuova stagione, mentre c’è massimo riserbo sui concorrenti.

Dopo l’incredibile marcia indietro di Katia Ricciarelli, che sembrava quasi arruolata sia a Ballando con le Stelle che a Tale e Quale Show, è stata confermata la presenza di Iva Zanicchi nel programma. Fra gli altri nomi che sono filtrati riguardo i possibili concorrenti, ci sarebbero Nancy Brilli, Gabriel Garko e Beppe Convertini.

Ballando con le Stelle, arrivano i concorrenti dalle soap

Ciò che sta emergendo in questa metà di agosto è che nella prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe esserci l’invasione di attori delle soap opera. In particolare, ci potrebbero essere diversi protagonisti di Un posto al sole e de Il paradiso delle signore. Rimane da capire come potrebbero gli attori conciliare due impegni così gravosi.

Filippo Sartori è un personaggio molto amato di Un posto al sole, ed ha rivelato in una recente intervista a Vero cosa successe quando esordì nella soap opera il 3 febbraio 2012. L’amato protagonista, però, ha anche aggiunto: “Ballando? Nulla di certo, ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto“.

Non solo UPAS: chi potrebbe partecipare al talent-show fra gli attori de Il paradiso delle signore

L’attore che interpreta Filippo Sartori nella soap opera UPAS ha dunque lasciato intendere che ci sia stato qualche contatto con gli autori di Ballando con le Stelle. Da parte di due amatissimi personaggi de Il paradiso delle signore, invece, è arrivata una vera e propria auto-candidatura. Emanuel Caserio ha infatti fatto un appello a Milly Carlucci.

Francesca Del Fa, invece, ha spiegato che le piace molto ballare e cantare. Rimanendo sul vago, ha aggiunto che le piacerebbe partecipare a format che la mettano alla prova su queste abilità. Entrambi i personaggi de Il paradiso delle signore, hanno ammesso che parteciperebbero volentieri al programma di Milly Carlucci.

Ecco un video di metà luglio in cui la conduttrice di Ballando con le Stelle spiega che, in quel momento, nulla era ancora stato deciso riguardo la nuova edizione dello show: