Uomini e Donne, Ida Platano spaventa i propri fan: “Non sto bene”

Paura e apprensione per Ida Platano. La tanto seguita dama di Uomini e Donne ha ammesso di non passare un periodo così tranquillo

Dovrebbe essere un periodo di vacanze, di riposo e di relax per Ida Platano. Il celebre volto di Uomini e Donne ha vissuto una stagione travagliata, soprattutto dal punto di vista dei legami affettivi, e si dovrebbe godere un periodo estivo di pace.

Invece la bella parrucchiera di Brescia non sembra riuscire a godersi neanche questo stacco dalla trasmissione di Canale 5. Nei giorni scorsi è apparsa furibonda sui social nei confronti di alcuni haters, che le contestavano l’alimentazione sua e di suo figlio.

Nelle ultime ore Ida Platano ha risposto a coloro che l’hanno vista recentemente meno presente sui social network. In molti si sono preoccupati, ipotizzando qualche problema privato e personale per la dama di Uomini e Donne.

Problema di salute per Ida Platano? La dama di Uomini e Donne non svela i suoi dilemmi

Fan in apprensione per Ida. La donna infatti ha ammesso di non stare bene, di non attraversare un gran periodo di forma, senza però scendere nei dettagli.

“Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, però in questo periodo non sto tanto bene… Passerà ma al momento mi sento così”. – ha detto su Instagram Ida Platano, facendo spaventare tutti i suoi follower più accaniti.

La donna originaria della Sicilia non ha voluto però svelare altro. Non è dato sapere se Ida stia soffrendo per qualche malanno o problema di salute. Oppure se si tratta di un momento no a livello psicologico ed umorale, magari sempre legato alle questioni sentimentali e private.

I suoi tanti fan sui social si sono subito riversati sul profilo di Ida Platano per augurarle pronta guarigione, con la speranza di rivederla al più presto in forma e con il suo consueto carattere spigliato e solare.

Intanto appare certa la conferma di Ida nel salotto di Uomini e Donne anche per la stagione 2022-2023. La dama è uno dei personaggi più amati e seguiti del Trono Over, in particolare per il tira e molla sempre attuale con il suo storico ex Riccardo Guarnieri.