“È incinta!”: la rivelazione che sconvolge il rapporto tra Totti e Ilary Blasi

L’ultima indiscrezione che riguarda il rapporto ormai ai minimi termini tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta sconvolgendo tutti

La telenovela dell’estate è sicuramente quella legata alla separazione più clamorosa ed inaspettata di tutte. Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno pubblicamente deciso di lasciarsi dopo circa 20 anni di relazione.

Nonostante il divorzio sia imminente, i giornali ed i siti di gossip continuano a parlare di loro. In particolare sui motivi che hanno portato Totti e Ilary ad allontanarsi definitivamente, dopo un matrimonio durato ben 17 anni.

Una delle spiegazioni più battute riguarderebbe il nuovo rapporto che Francesco Totti avrebbe instaurato con un’altra donna. La ormai celebre designer romana Noemi Bocchi, già amica di famiglia e ormai conclamata nuova compagna dell’ex capitano della Roma.

Noemi è incinta? L’indiscrezione clamorosa che avrebbe scatenato la rottura Totti-Ilary

Ma non finisce qui. Secondo il settimanale Chi ci sarebbe una grossa novità riguardante proprio la neonata coppia Totti-Noemi. Pare che la Bocchi sia rimasta incinta da pochi mesi dell’ex calciatore.

La 34enne porterebbe in grembo, secondo le ultimissime indiscrezioni, il tanto voluto quarto figlio di Totti. Mentre per Noemi si tratterebbe della terza gravidanza, visto che è già mamma di due figli, avuti dall’ex compagno Mario Caucci.

I retroscena parlano chiaro. Proprio la gravidanza eventuale di Noemi Bocchi avrebbe aperto il vaso di Pandora tra Totti e Ilary Blasi. I due erano già parecchio distanti, ma l’ufficialità della loro separazione sarebbe divenuta necessaria proprio per via del figlio in arrivo per lo storico 10 giallorosso.

Quelli che circolano per adesso sono solo pettegolezzi. Visto anche che Noemi Bocchi nelle ultime foto in cui è stata paparazzata è sempre apparsa con la pancia assolutamente piatta e senza alcun segnale visibile di un’eventuale gravidanza. A meno che non si tratti di una novità fresca e dunque sia incinta di poche settimane.

Ma nel frattempo come sta Ilary Blasi? La conduttrice Mediaset si sta rilassando lontana dal clamore mediatico, essendosi rifugiata sulle Dolomiti in questi giorni. L’amico e collega Alfonso Signorini ha però rincuorato tutti, parlando di Ilary in ottima forma: “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo. Perché ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.