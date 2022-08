Uomini e Donne, non ci saranno più! Doppio clamoroso addio

La lista di chi sarà ancora presente nella nuova edizione di Uomini e Donne ed i nomi di coloro che sembrano destinati a uscire di scena

Ormai è ufficiale. Il prossimo 19 settembre riprenderà a tutti gli effetti il daytime più seguito di Canale 5. Ovvero il programma Uomini e Donne, condotto come sempre dall’ideatrice Maria De Filippi.

Lo storico dating show di Mediaset si articolerà anche nella nuova stagione nella doppia tipologia di trono. Quello classico, che riguarderà i tronisti ed i corteggiatori, tutti di età non superiore ai 30-35 anni.

Poi quello ‘over‘, ovvero il trono composto da dame e cavalieri intenti a conoscersi negli studi di Uomini e Donne. In questo caso l’età media sarà sicuramente più alta ed avanzata. Se per il trono classico si vedranno solo volti nuovi, per quello over invece si prevedono conferme ed addii molto importanti.

Trono Over di Uomini e Donne: ecco chi sarà confermato e chi può uscire

Oltre a Maria De Filippi al timone, la nuova edizione di Uomini e Donne vedrà ancora presenti i personaggi ormai storici del programma. Ovvero gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre alla ormai onnipresente Gemma Galgani, matrona del trono over.

Nelle ultime ore si vocifera di un paio di addii piuttosto clamorosi, che riguardano alcuni cavalieri ormai noti della trasmissione, stufi di apparire e dunque propensi ad allontanarsi da Uomini e Donne.

Ad esempio potrebbe uscire di scena Biagio Di Maro. Il 53enne napoletano è uno dei cavalieri storici del trono over di UeD. Ma le ultime indiscrezioni lo indicano in uscita, non più interessato a partecipare al programma della De Filippi almeno nei prossimi mesi.

Altra uscita che farà scalpore potrebbe essere quella di Riccardo Guarnieri. Da tempo si vocifera della mancata conferma del cavaliere tarantino, alle prese ormai storicamente dal tira e molla con Ida Platano. Riccardo potrebbe inizialmente tirarsi indietro e dare così un dispiacere ai fan della ex coppia.

Chi pensava anche ad un suo addio, dovrà ricredersi. Stiamo parlando del discusso cavaliere napoletano Armando Incarnato. Nonostante abbia scatenato più polemiche e critiche che possibili liaison sentimentali, Armando sarà in prima fila nel trono over di Uomini e Donne 2022-2023.