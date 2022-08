Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian mente a Maja: matrimonio in vista

Florian mentirà ancora una volta a Maja prima che quest’ultima possa partire: tutte le anticipazioni di Tempesta d’Amore

Questa sera a partire dalle 19,50 su Rete 4 comincerà un’altra settimana ricca di colpi di scena con i protagonisti di Tempesta d’Amore. Al centro della trama c’è ancora la cura per la malattia di Florian che sembra un miraggio.

Le puntate precedenti di Tempesta d’Amore sono cominciate con Cornelia che si è risvegliata nel bel mezzo del bosco e, da libera, è tornata in hotel per raccontare tutto a Werner il quale chiama la polizia per denunciare quanto le è accaduto e ricostruire la vicenda per rintracciare il colpevole, ma di Robert e Ariane non c’è alcuna traccia. La polizia stessa informa Werner che la navetta su cui viaggiavano i due insieme a Cornelia è stata trovata carbonizzata in Repubblica Ceca.

Nel frattempo, Florian si è trovato in una posizione scomoda quando Costanze gli propone di fingersi innamorati per creare hype ed attirare più fondi al gala. Dopo una lunga riflessione, l’uomo rifiuta.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Maja parte e Florian le mente

Quello di Florian è stato solo un temporaneo rifiuto perché Costanze si offre di fare una generosa donazione per la ricerca e la sperimentazione dell’antibiotico che potrebbe salvargli la vita. Dopo aver ricevuto i fondi ed avviati i processi, Florian accetta di sposare Costanze con la gioia di Erik, ma il grande dissenso di Maja. Tuttavia, soltanto poco dopo, Florian finisce nel gruppo placebo per la sperimentazione della cura per la sua malattia, ma Erik fa in modo che venga spostato e possa avere il farmaco. L’uomo non reagisce come ci si aspettava.

Soltanto successivamente, Florian riesce a parlare con Maja e darle delle spiegazioni prima che lei parta per Monaco. Durante la loro conversazione, prima Florian le fa gli auguri per il nuovo lavoro ottenuto, poi le svela di avere intenzioni serie con Costanze, ma le mente sulla sua cura.

Nel frattempo, Erik è stanco di aiutare Ariane a conquistare Robert e getta la spugna: non le farà più da spalla.