“Ho preso 30 chili, salvatemi!”. Ex protagonista di Ballando con le Stelle sta male: il grido di dolore

Un ex protagonista di Ballando con le stelle è arrivato a perdere fino a 30 chili ed adesso ha rivelato tutto il suo dolore: il grido del concorrente.

Momento difficile per uno degli ex concorrenti di Ballando con le Stelle. Infatti l’uomo ha lanciato il suo grido di dolore, dopo aver perso ben 30 chili. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo nelle ultime ore.

In queste ore sta facendo discutere tantissimo la battaglia condotta da Francesca Della Valle, all’anagrafe Francesca Lavacca, per riportare a casa Lando Buzzanca. Infatti la compagna dell’attore, laureata in filosofia, giornalista, organizzatrice di convegni medici internazionali, ma anche autrice tv e sceneggiatrice, è riuscita a riaccendere i riflettori sull’amore della sua vita, a cui è legata dal 2016. Infatti Buzzanca, 86 anni, si trova dal 27 dicembre 2021 in una Residenza sanitaria per anziani (Rsa).

Infatti la missione della vita di Francesca è proprio la “liberazione” del compagno, visto che da sette mesi combatte per farlo uscire da quella struttura «dove è praticamente detenuto, segregato, contro la sua volontà». Inoltre Della Valle ha accusato la Rsa di di averle impedito di parlare da sola con lui. Infatti la donna ha affermato: “Lando sta male! Non può restare lì. Deve tornare a casa, deve curarsi assistito dal suo medico e da chi gli vuole bene“. Ad intervenire stavolta ci ha pensato anche Fulvio Tomaselli, luminare e medico di fiducia di Buzzanca, che ha concluso un post su Facebook scindendo così: «Cosa aspettate? Salvatemi!».

Ballando con le Stelle, Lando Buzzanca lotta per tornare a casa: il messaggio choc

Il messaggio del medico di fiducia di Lando Buzzanca, Fulvio Tomaselli, è lungo ed è un excursus sull’intera faccenda. Infatti spiega di una comunicazione arrivatagli il 27 dicembre «su induzione di un avvocato mio amministratore di sostegno». Una volta ricoverato, Buzzanca è stato messo a dieta e sottoposto a regime farmacologico e di attività fisica. Il dottore ha quindi rivelato: “La dieta consisteva in cibo scadente… Ho perso 30 chili… Mi hanno tranquillizzato molto! Dovevo stare tranquillo…“.

Ma le rivelazioni su Buzzanca non sono finite qui, con l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha affermato: “Purtroppo ho perso anche massa magra, per cui ora sono cachettico, ossia scheletrico, senza muscoli perché l’attività fisica è stata abolita e non mi reggo in piedi… Ora dovrei curarmi… ma potrei essere al capolinea e quindi… perché amputare, casca da solo. Salvatemi, per favore. Vostro Lando!“. Ma mentre anche Francesca Della Valle ha denunciato lo stato di salute del compagno, la donna è accusata dalla famiglia di Lando Buzzanca, di essere interessata ai possedimenti dell’attore. La situazione è abbastanza intricata, con i cari di Buzzanca che cercano una mano.