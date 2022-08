Carmen Di Pietro, appello ‘particolare’: c’entra suo figlio Alessandro

Reduci dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro fa un appello molto particolare su suo figlio Alessandro

Un’avventura condivisa tra madre e figlio, un percorso molto particolare e l’ex naufraga che è stata duramente criticata dai suoi compagni di viaggio: ora arriva un altro appello che fa storcere il naso ai più.

Carmen Di Pietro ha portato in Honduras tutto lo spirito di mamma con suo figlio e spesso è stata criticata per gli atteggiamenti nei confronti di Alessandro proprio dai suoi stessi compagni d’avventura. Alla fine, il giovane ragazzo ha deciso di abbandonare le spiagge dell’Isola dei Famosi per proseguire i suoi studi e non perdere tempo per poter arrivare alla laurea quanto prima: divertitosi tra le sponde del reality show si è poi reso conto di avere un dovere da svolgere.

Nonostante l’addio prematuro, come coppia hanno fatto molto parlare di sé ed Alessandro è stato particolarmente apprezzato nel suo ruolo di figlio in Honduras, oltre che da naufrago. In un’intervista a Diva e Donna è tornata a parlare non solo di Alessandro, lanciando un appello molto particolare, ma anche di sua figlia e del suo rapporto con altri uomini da mamma single.

Carmen Di Pietro avverte: “Non voglio fidanzate per mio figlio”

Alessandro Iannoni ha dimostrato di essere un ragazzo con la testa sulle spalle che pensa al suo futuro ed è evidente ci tenga, un ragazzo cui piace studiare e sua mamma ne è ben consapevole. A Diva e Donna ha svelato di volerlo tutelare nei suoi studi e quindi ha ammesso duramente: “Non voglio fidanzate per mio figlio, punto e a capo”. Nessuna distrazione per Alessandro che non può concedersi “perdite di tempo”, ma deve pensare agli studi.

Come la stessa ex naufraga ha svelato, però, c’è qualcosa di molto analogo anche nella sua stessa vita privata: “Allo stesso momento i figli sono gelosi di me. Non vogliono un uomo accanto a me, a mamma non la vogliono dividere con nessuno. Non vogliono vedermi con nessuno a parte il loro papà Giuseppe, con cui tengo un bellissimo rapporto”.