Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme: l’incontro finisce male

Un tram tram continuo quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi che sono stati beccati nuovamente insieme a Sabaudia

La (ex) coppia più chiacchierata del momento era ben consapevole a cosa sarebbero andati incontro dopo la fine della loro relazione: detto fatto, sono seguiti ovunque e beccati nuovamente insieme.

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato ufficialmente la loro separazione, erano ben consapevoli del fatto che i rumor su di loro sarebbero soltanto aumentati, nonostante la richiesta di privacy, specialmente per tutelare Chanel, Cristian e Isabel. Tra Noemi Bocchi e nuovi incontri, tuttavia, i due occupano quotidianamente le pagine della cronaca rosa alla ricerca di sempre più dettagli che svelino i motivi dietro la rottura e tutti i fatti fin qui non emersi.

Ciò che è noto è che Ilary Blasi ha deciso di adottare una nuova strategia social mostrandosi sempre più sensuale e spensierata in compagnia della sua famiglia, seppur senza il suo ormai ex marito. Inevitabilmente un tonfo al cuore per tutti gli inguaribili romantici che hanno vissuto passo dopo passo la loro storia fino alla separazione. Dopo un nuovo incontro emergono altri dettagli sui due.

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’incontro a Sabaudia finito male

Secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi c’è stato un incontro a Sabaudia molto freddo e distaccato. La villa nella località marina della provincia di latina è stata spesso cornice delle loro vacanze insieme, questa volta, invece, i due si sono soltanto scambiati il posto in cui passare del tempo al mare con i figli, una gelida staffetta tra due ex. Il Corriere della Sera, infatti, parla soltanto di uno scambio di chiavi ed un freddo arrivederci che si sono scambiati i due prima di lasciare la casa all’ex capitano della Roma che si godrà la villa almeno fino a metà agosto, dopo aver lasciato terreno alla conduttrice.

Primi assaggi di vita da separati per la coppia che adesso ha affidato tutto nelle mani dei legali per la spartizione dei beni: ci sono cifre molto importanti da distribuire, tra proprietà e progetti in comune.