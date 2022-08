Ultim’ora! Giorgio Manetti e Gemma Galgani lo hanno rifatto: ricomincia tutto?

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono una delle coppie che più hanno fatto sognare i fan della dama: ricomincia tutto?

Una delle pochissime volte in cui la dama di Uomini e Donne è sembrata davvero felice è stato quando ha avuto le attenzioni del suo cavaliere, salvo poi tutto andare in fumo, come al solito. Cosa sta succedendo adesso?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati una coppia molto amata e discussa di Uomini e Donne, ma quando si tratta della dama torinese qualsiasi cosa provoca una polemica in studio. Questa volta, però, l’attacco proviene dal cavaliere in un’intervista al Settimanale Nuovo Speciale Famiglia che ha dichiarato: “La parola ritocchino non fa parte del mio vocabolario. Sono un uomo fortunato e accetto con serenità il trascorrere del tempo”. In questi mesi, infatti, il cavaliere è stato accusato di essersi sottoposto a degli interventi chirurgici, ma ha chiaramente detto di non averlo fatto a differenza di Gemma.

Il cavaliere sostiene che è tutta una questione di genetica ed approfitta per ringraziare la mamma di 89 anni: “Mia mamma ha molte meno rughe di una sessantenne. I ritocchini li lascio a chi ha la pelle cotta come una mela in forno, cioè tutta raggrinzita”. La sua donna ideale? Senza dubbio: “Preferisco le curvy a quelle tutte spigoli e ossa”.

Gemma Galgani, presto un nuovo ritocchino? Tina Cipollari la attacca già

Da un po’ di anni a questa parte, la dama torinese continua a presentarsi a settembre in studio con un nuovo ritocchino: mini lifting al volto, labbra, seno. Quest’anno, con ogni probabilità, Gemma Galgani tornerà con una novità: è il settimanale Nuovo TV ad aver lanciato l’indiscrezione di un possibile intervento al naso per migliorare il profilo della dama, pubblicando anche una foto con un gioco di grafica per ipotizzare il risultato.

Nel dubbio, Tina Cipollari si porta avanti col lavoro e l’attacca già: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes, solo un miracolo potrebbe renderti bella”.