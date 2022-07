Niente GF Vip: un terribile lutto ha sconvolto la sua vita. Poteva essere una delle protagoniste della prossima edizione del reality

Dopo aver perso la figlia un paio d’anni fa Wilma Goich ha attraversato un periodo difficilissimo. In molti le hanno consigliato di accettare l’offerta di Alfonso Signorini ma c’è un motivo che la blocca.

Il padrone indiscusso della Casa di Cinecittà è senza dubbio lui. Alfonso Signorini è il numero uno del Grande Fratello Vip ormai da anni e anche per la settima edizione non mollerà lo scettro. In queste settimane si fa un gran parlare su chi potranno essere i nuovi personaggi che faranno parte del reality Mediaset dopo l’estate. Si erano sparsi i nomi di Pamela Prati, Rita Dalla Chiesa, Chadia Rodriguez e Max Felicitas, ma per ora nessuno è stato confermato (anzi un paio hanno proprio chiuso definitivamente la porta). Una protagonista che Signorini vorrebbe nello show è senza dubbio Wilma Goich. La famosa cantante sta attraversando un periodo molto complesso da un paio d’anni a questa parte, cioè da quando ha perso la sua adorata figlia.

Niente GF Vip: Wilma Goich ha un problema che la frena

Parlando al magazine Nuovo la Goich ha confessato che in realtà era stata molto vicina al GF Vip già per la sesta edizione. Molti le avevano consigliato di partecipare per voltare pagina e ripartire. Purtroppo però c’è, qualcosa che proprio la blocca.

“A frenarmi è soprattutto l’idea di lasciare solo mio nipote Gianlorenzo. Ammetto di essere molto altalenante. Dovevo già partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato“.

Per questa edizione però le porte non sono completamente chiuse e la produzione ancora ci spera di riuscire a convincerla.

“Non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro…”. Per quanto riguarda invece i possibili rapporti che dovrebbe instaurare con gli altri personaggi nella Casa, Wilma Goich ammette di non aver nessun tipo di problema.

“Sono sempre stata amica di tutti i miri colleghi…A differenza di tanti artisti l’invidia non mi appartiene”. Insomma qualora dovessimo vederla nel reality di Canale 5 di certo non sarà una delle più “attaccabrighe” della comitiva.