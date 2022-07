Maurizio Costanzo fa una clamorosa confessione: c’entra Antonella Clerici!

Torna a parlare Maurizio Costanzo che ha deciso di fare una clamorosa confessione nel corso della sua rubrica: stavolta c’entra Antonella Clerici.

Maurizio Costanzo è tornato a parlare nel corso della sua ultima rubrica sul settimanale Nuovo Tv. Il decano della televisione italiano ha deciso di parlare di Antonella Clerici: andiamo quindi a vedere le sue parole.

Nonostante passano gli anni, Maurizio Costanzo resta sempre un’icona del giornalismo italiano pronto ad apprendere nuove cose. Tra nuovi articoli ed interviste, il conduttore 83enne non può fare altro che guardare la televisione, da sempre una sua grande passione. Proprio recentemente sul settimanale Nuovo, dove possiede una sua rubrica sul piccolo schermo, Costanzo ha svelato qual è uno dei suoi programmi preferiti. A sorpresa, però, non si tratta di una trasmissione di sua moglie, Maria De Filippi.

Stavolta Costanzo ha voluto elogiare un programma della concorrenza. Infatti stando a quanto riportato dal conduttore, non si perderebbe nemmeno una puntata di The Voice Senior con Antonella Clerici. La variante del popolare talent show ha fatto il suo debutto in Italia nel 2020 e ha subito conquistato oltre tre milioni di telespettatori. Tra questi ci sarebbe proprio Maurizio Costanzo che ha seguito con interesse le prime due edizioni dello show. Andiamo quindi a vedere le sue parole sul settimanale di Riccardo Signoretti.

Maurizio Costanzo elogia Antonella Clerici: non si perde una puntata di The Voice Senior

Maurizio Costanzo ha quindi deciso di scrivere nuovamente su Nuovo Tv. Infatti sulla rivista di Riccardo Signoretti si può leggere: “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante” – il giornalista ha poi continuato – “Lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita“.

Maurizio Costanzo ha confessato che ascoltare le storie di tutte queste persone spesso gli fa venire la pelle d’oca. Inoltre sempre per il giornalista The Voice Senior dimostra che in Italia ci sono tantissimi talenti inespressi che però ci svelano la cultura sommersa di questo Paese. Dopo il successo delle prime due edizioni The Voice Senior è stato confermato per una terza, che partirà su Rai Uno nell’inverno 2022-2023. All’interno del programma ritroveremo anche Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino, mentre rimarrà fuori dai giochi Orietta Berti.