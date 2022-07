GF Vip 7, inizio a rischio: l’ultima indiscrezione fa tremare il pubblico

E’ a rischio nelle ultime ore l’inizio del GF Vip 7. Infatti il reality show potrebbe essere rinviato. Andiamo a vedere tutte le novità dell’ultima ora.

Un’incredibile voce dell’ultima ora vedrebbe a serio rischio l’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a scoprire cosa potrebbe scombussolare i piani di Alfonso Signorini nell’ultima ora.

Dopo il grande successo dell’ultima stagione c’è grande attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip sul piccolo schermo di Canale 5. La variante celebrity dello storico reality show è ormai giunta in Italia alla settima edizione. Come tutti sappiamo la trasmissione doveva iniziare il prossimo 12 settembre ma pare che sia slittato di una settimana. Infatti adesso il reality dovrebbe iniziare il prossimo 19 settembre. A confermare il tutto ci ha pensato proprio Alfonso Signorini, autore e conduttore della trasmissione.

Nelle ultime ore però sta circolando la voce di un ulteriore slittamento. A riportare l’aggiornamento ci ha pensato la pagina GFVipnews, sempre molto aggiornata sul format di Canale 5. Infatti in queste ore Mediaset starebbe pensando di far partire la settima edizione a ottobre in modo da dare la possibilità ai concorrenti di recarsi alle urne visto che il prossimo 25 settembre sono previste le elezioni politiche. Andiamo quindi a vedere le ultime sulla prossima edizione del reality.

GF Vip 7, slitta ulteriormente la data d’inizio: le ultime novità

I vertici di Mediaset quindi starebbero pensando di far partire il Grande Fratello Vip 7 ancora più tardi, una scelta che gioverebbe anche in termini di share. Al vaglio dei dirigenti del biscione ci sono due date: lunedì 26 settembre ed il 3 ottobre. Quel che è certo è che la trasmissione dovrebbe partire dopo le elezioni politiche. Sicuramente subito dopo il voto la maggior parte delle reti televisive daranno spazio alla politica e solo ad ottobre il Grande Fratello Vip riuscirebbe a trovare la giusta importanza.

Al momento non c’è ancora alcuna certezza visto che è ancora tutto in lavorazione. Quel che è certo è che Mediaset punta ancora tantissimo sul reality show e se pure quest’anno ci saranno ottimi ascolti lo show potrebbe andare avanti fino a maggio 2023. Al momento però Alfonso Signorini ancora deve annunciare nemmeno i protagonisti a questa edizione del reality. Voci di corridoio però vedrebbero per certa la presenza di Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez. Al vaglio anche i nomi di Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio. Vedremo quindi nelle prossime settimane cosa succederà.