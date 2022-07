Barbara D’Urso, cambiano i piani di Mediaset: l’ultima decisione è clamorosa

Cambiano i piani da parte dei vertici Mediaset che hanno preso una clamorosa decisione su Barbara D’Urso: scopriamo la scelta dell’emittente.

Mediaset in queste ore sta organizzando il palinsesto per la prossima stagione televisiva. Infatti è spuntata una clamorosa decisione che ha coinvolto Barbara d’Urso. Scopriamo di cosa si tratta e cosa cambierà a breve.

Nelle ultime ore è arrivata una clamorosa decisione riguardante Barbara d’Urso, che è dovuta rientrare in Italia anticipatamente. Infatti a rivelare per primo la notizia ci ha pensato il sito di Davide Maggio. Stando al portale specializzato in ambito televisivo, la conduttrice Mediaset potrebbe riapparire in video già ad agosto. Una vera e propria novità ed uno strappo alla regola per la showgirl napoletana. Per il 2022 il rientro di Carmelita dopo le vacanze estive era stato fissato al prossimo 6 settembre, ma il suo Pomeriggio Cinque potrebbe ritornare con qualche settimana di anticipo.

A svelare il motivo di questa decisione ci stanno pensando proprio gli ultimi fatti di politica italiana, e le elezioni anticipate al 25 settembre che hanno stravolto ogni piano televisivo. Pare che l’idea di Mediaset sia quella di far ripartire al più presto Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, che da tempo si occupa anche di informazione politica. Insieme a lei torneranno anche alcuni format di Rete 4. Infatti è previsto un ritorno anticipato come Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal Coro con Mario Giordano e Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio.

Barbara D’Urso, pronto il rientro anticipato: cosa sta succedendo

Su questa ultima indiscrezione rilasciata da Davide Maggio, al momento non c’è ancora nulla di certo. Quel che è certo è che Barbara D’Urso non si tirerà di certo indietro ad una proposta del genere. La conduttrice e attrice 64enne si è definita più volte un vero e proprio soldatino per la sua azienda e quindi ancora una volta si sarebbe detta pronta a rispondere ad ogni ordine ed esigenza del suo editore.

Nel corso della prossima stagione televisiva per la Barbarella Nazionale ci sarà in programma una sola trasmissione, per l’appunto proprio Pomeriggio Cinque. Infatti la Mediaset ha deciso di non confermare . Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, cancellando dal palinsesto anche La Pupa e il Secchione a causa degli ascolti deludenti. Infatti l’esperimento di Pier Silvio Berlusconi è riuscito solamente a metà, come sottolineato da lui stesso.