Grande Fratello Vip 7, salta tutto all’improvviso: la novità che non piace. Continuano le grandi manovre sulla nuova edizione del reality

Un balletto di indiscrezioni e di smentite, di indizi seminati a caso ma con giudizio, anche di date. Perché con il passare delle settimane l’attesa attorno al Grande Fratello Vip 7, il reality che inaugurerà la stagione di Canale 5 cresce. Ma nelle ultime ore è spuntata una novità che non farà piacere ai fan.

Inizialmente infatti sembrava che la settima stagione del GF Vip sarebbe cominciata lunedì 19 settembre ma nelle ultime settimane ha preso corpo l’ipotesi del 12. Oggi però Alessandro Rosica sull’Investigatore Social rilancia di nuovo il 19 come data più probabile per la prima puntata. Quindi salta tutto all’improvviso, o meglio slitta anche se una conferma ufficiale ancora non è arrivata.

Così come non è stata confermata la durata del reality di Canale 5. L’ipotesi più probabile è che duri almeno sei mesi, esattamente come è stato per l’ultima edizione terminata a metà marzo scorso. Ma Dagospia ha lanciato l’ipotesi di un’edizione maxi, davvero extra, con la puntata finale che slitterebbe a maggio. Difficile da immaginare, perché dovranno trovare spazio anche L’Isola dei Famosi 2023 e il ritorno de La Talpa sempre in prima serata.

Grande Fratello Vip 7, salta tutto all’improvviso: qurello che sappiamo con certezza del reality

Accanto alle indiscrezioni sulle date, però al momento impazza il toto-nomi e andrà avanti così a lungo, almeno fino a quando non arriveranno le conferme ufficiali. Tutto quello che sappiamo con certezza, è la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato da Sonia Bruganelli e dalla novità Orietta Berti come opinioniste.

Il resto è un fiorire di candidature spontanee, come l’ultima dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, e di probabili concorrenti. I nomi più caldi rimangono quelli della rapper italo-spagnola Chadia Rodriguez, del tiktoker George Ciupilan, della sorella d’arte Ginevra Lamborghini e dell’influencer Antonella Fiordelisi.

Potrebbero esserci anche un paio di sportivi famosi, forse in arrivo dal mondo del calcio, mentre è ancora incerta la partecipazione di Pamela Prati. Altri hanno già smentito tutto, persino di essere stati anche solo contattati, ma la verità come al solito arriverà più avanti.