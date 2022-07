Francesco Totti, la svolta è vicina: Ilary Blasi spiazzata. A poche settimane dalla separazione la situazione sta cambiando in fretta

Lei in vacanza con i figli, lui a Roma. Lei adesso sulle spiagge di Sabaudia, che è sempre stato appuntamento immancabile e lui a Roma. A separarli adesso ci sono pochi chilometri, ma tra Ilary Blasi e Francesco Totti in realtà sembra esserci un abisso.

Ancora di più se fossero confermate le indiscrezioni svelate in anteprima del sito ‘The Pipol Gossip’ che parlano di una svolta clamorosa anche se non inattesa. Da quando l’ex capitano della Roma è andato via di casa, avrebbe scelto di vivere ufficialmente con Noemi Bocchi, per molti di fatto la sua nuova compagna.

Come spiega il sito, però, dopo che Ilary su è goduta i tre figli nella vacanza in Tanzania, ora toccherà a lui passare un po’ di tempo con loro. Rispettando però il patto fatto con l’ex moglie: sarà da solo, senza Noemi, perché il tempo delle presentazioni ufficiali, se mai ne avessero voglia, arriverà più avanti.

Francesco Totti, la svolta è vicina: anche Ilary medita un cambiamento importante

Ilary Blasi negli ultimi vent’anni, da quando ha cominciato ad uscire con Totti, ha sempre passato parte delle sue vacanze a Sabaudia. Lo sta facendo anche in questi giorni e alcuni lo hanno interpretato come un segnale mandato al marito, per fargli capire che da questa vicenda è uscita ancora più forte.

Lui sta cercando una nuova casa, perché lascerà a Ilary e ai tre figli la villa all’Eur dove hanno vissuto fino ad un mese fa. Ma la novità è che anche lei sta cercando casa. Riprendere la vita a Roma non so annuncia facile e allora, forse meglio cambiare tutto e trasferirsi a Milano.

Secondo le indiscrezioni, una scelta anche per essere più vicina al dentro decisionale Mediaset, su consiglio dell’amica Silvia Toffanin. I beninfomati dicono che Ilary avrebbe già individuato un appartamento un bell’attico nella zona del Bosco Verticale di Milano, la stessa in cui vivono Chiara Ferragni e Fedez.

E come svela La Repubblica sarebbero quasi 300 metri quadrati, parquet in noce e marmi pregiati, balcone privato, servizi di palestra e portierato. Trattativa riservata, ma già avviata, anche se per ora la sua vita è a Roma.