Il Paradiso delle Signore, scatta l’allarme: “Sarebbe un duro colpo”. Grandi novità in vista per una delle soap più amate dal pubblico

Ci sono programmi che nascono con la luna giusta e riescono in fretta ad entrare nel cuore del pubblico. Poi però ce ne sono altri che partono in sordina ne poco alla volta riescono a costruirsi uno zoccolo duro fino a diventare un successo. Come Il Paradiso delle Signore che ha chiuso da poco la sesta stagione.

La soap che ha trovato la sua collocazione definitiva e ideale non pomeriggio di Rai 1, prima de La Vita in Diretta, è stata una delle più belle sorprese nell’ultima stagione televisiva. Numeri ogni giorno nettamente superiori a 1,5 milioni di spettatori, punte di share che hanno sfiorato il 20% nonostante la concorrenza di Canale 5 che in quella fascia è fortissimo

Ecco perché le nuove voci di una sua interruzione, o peggio di una cancellazione dopo la settimana stagione, che sarà anche la prossima, stanno allarmando i fan. Molti si chiedono dove sarebbe la logica di far sparire un programma che sta andando bene, anche oltre le attese della Rai. E se lo chiede anche Alessandro Cecchi Paone che sul settimanale ‘Nuovo Tv’ ha risposto alla domanda di un lettore preoccupato.

Lo è anche lui, anche se ammette di non sapere se quella voce abbia un fondamento concreto. Ma spiega che “la cancellazione futura sarebbe un duro colpo per la complessiva produzione italiana di fiction. E anche per la programmazione pomeridiana di Rai 1″. E conclude dicendo che lui fa il tifo per Il Paradiso, anche perché altrimenti rimarrebbe solo Un Posto al Sole.

Il Paradiso delle Signore, scatta l’allarme: cosa succederà nella settima stagione?

Da parte della Rai non sono arrivate conferme, ma nemmeno smentite all’indiscrezione sul futuro de Il Paradiso delle Signore. Quello che sappiamo con certezza è legato alla nuova stagione, la settimana della soap, le cui riprese sono già cominciate nel maggio scorso.

Le prime puntate della soap torneranno lunedì 12 settembre, nella stessa collocazione oraria, e promettono subito grandi colpi di scena. Perché la stagione 6 è finita con un nuovo colpo di scena: Adelaide con un inganno è diventata co-proprietaria del grande magazzino. Non una buona notizia, perché come sanno bene i fan, è capace di tutto.

Ora quindi Vittorio dovrà trovare un modo per impedire che la contessa faccia nuovamente danno e potrebbe trovare un alleato in Umberto Guarnieri, sempre più innamorato di Flora. La giovane stilista rischia di perdere il posto di lavoro, ma Umberto rischierà la vita.