Allarme Covid in Rai, uno dei volti più amati è positivo: cambia tutto?

Il Covid è tornato a bussare in Rai, colpendo uno dei protagonisti più amati della rete ammiraglia: scopriamo cosa cambia adesso.

Nuovo caso Covid in casa Rai, con il virus che ha colpito uno dei personaggi più amati del servizio pubblico. A confermare la notizia ci ha pensato il diretto interessato. Andiamo quindi a vedere le sue parole e cosa cambia adesso.

Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia, con il virus che inevitabilmente è arrivato a colpire anche le celebrità della televisione italiana. Infatti questa volta il coronavirus è tornato a bussare in casa Rai. Stando alle ultime notizie dal mondo della televisione, il Covid-19 ha colpito Marcello Cirillo. Nelle scorse ore il cantante, attualmente presenza fissa di Estate in Diretta, ha dato la notizia ai suoi followers.

Tramite i suoi profili social, quindi, Marcello Cirillo ha rivelato: “Dopo due anni in cui l’ho scampata, anch’io ho preso il Covid“. Successivamente il cantante ha continuato affermando: “un messaggio alle persone con le quali abbiamo scambiato affettuosità durante il matrimonio di mia figlia Maria Elisa, un grande abbraccio virtuale a tutti; per un po’ ci vedremo solo qui sui social! Fatemi compagnia“. Andiamo quindi a vedere le parole di Cirillo dopo aver confermato la positività.

Nuovo caso Covid in casa Rai, Marcello Cirillo è positivo: il messaggio sui social

Marcello Cirillo ha quindi voluto scrivere sui social il suo attuale stato di salute e come sta adesso. Il cantante ha quindi affermato: “Volevo informarvi di questo e tranquillizzare tutte le persone che mi vogliono bene che io, comunque, vivo sono… più vegeto, che vivo. Va bene. Un abbraccio a tutti“. Di conseguenza l’artista non potrà essere presente nemmeno nelle prossime puntate di Estate in Diretta.

Una vera e propria beffa per Marcello Cirillo, che era riuscito a scamparsi il Covid dopo i primi due anni di pandemia. L’artista è quindi riuscito ad evitare il virus quando era più aggressivo. Nonostante ciò, il cantante è comunque apparso sui social a letto, a riposo per riprendersi al più preso dalla positività. Nelle prossime puntate del talk show di Rai Uno non ci sarà, ma non appena sarà negativo, l’artista ha promesso di tornare subito a lavoro.