“Omicidio terribile”, Roberta Capua fa un annuncio choc in diretta: cos’è accaduto

L’ultima puntata di Estate in diretta ha regalato un momento da brividi. Infatti la presentatrice Roberta Capua ha annunciato un “omicidio terribile”. Andiamo quindi a vedere le parole della presentatrice del servizio pubblico.

Due giorni fa Estate in Diretta ha dovuto subire uno stop forzato per fare spazio ad uno speciale TG1 dedicato alla crisi di governo. Nella giornata di ieri, però, il programma è tornato regolarmente in onda alle ore 17:20. Come sempre tante sono state le notizie trattate dai due conduttori di Rai 1 tra cronaca, attualità e spettacolo. Nel corso dell’ultimo episodio ampio spazio è stato riservato al ricordo di Gianni Versace, stilista scomparso 25 anni fa.

La Capua nel ricordare lo stilista è apparsa molto provata dall’argomento visto che, come ha poi spiegato Gianluca Semprini, Roberta conobbe direttamente lo stilista per lavoro. Insieme agli ospiti i due conduttori hanno ripercorso quell’omicidio così inquietante. Gianluca Semprini ha quindi aggiunto insieme ai suoi ospiti: “Un omicidio con ancora qualche mistero“. Andiamo quindi a vedere l’opinione della conduttrice sull’efferato omicidio dello stilista italiano.

Roberta Capua ricorda Gianni Versace: “Caso pieno di bugie, depistaggi e omertà”

Ma l’omicidio di Gianni Versace non è stato l’unica notizia forte di cui Roberta Capua e il collega Gianluca Semprini si sono occupati durante la puntata di ieri. Per quanto riguarda la cronaca infatti si è parlato anche dell’omicidio di Serena Mollicone, conosciuto anche come Delitto di Arce, e nella giornata di ieri doveva arrivare la sentenza dopo 21 anni. Infatti l’inviata della trasmissione si trovava proprio in diretta dal Tribunale di Cassino.

Quindi Roberta Capua così ha affermato: “E’ un caso pieno di bugie, depistaggi, omertà“. A chiudere la trasmissione c’è stata la notizia del presunto killer dell’ospedale Cannizzaro di Catania che, stando alle indagini attualmente in corso, potrebbe aver provocato la morte di diversi pazienti di proposito. In studio il caso è stato definito una ‘storia terribile‘. Infatti il killer avrebbe fatto tale gesto per vendicarsi nei confronti dell’ospedale. Sembra proprio che a causare la sua rabbia ci sia stato il trasferimento dell’infermiere, in un altro reparto a lui non gradito, da parte della struttura.