“Mi è accaduto da bambina”, Lorella Cuccarini rivela il suo trauma: sono tutti sconcertati. In pochi sapevano questo suo particolare molto privato

Un trauma avuto da piccola che l’ha condizionata nella crescita ma che fortunatamente è riuscita a superare. L’insegnante di canto di Amici è andata a ruota libera in una recente intervista.

Abbiamo visto il suo personaggio sempre come una carica inesauribile di positività ed energia. Una cantante e ballerina in grado di far emozionare il pubblico per diversi decenni. Lorella Cuccarini è stata un simbolo negli anni ’80 e ’90, bellissima e molto simpatica. Un volto pulito che piace e piaceva ai fan. Nel ruolo di insegnante di canto nel talent Amici, abbiamo scoperto anche un altro lato di lei, più maturo e riflessivo, ma per sempre alla mano. Nel format di Maria De Filippi la Cuccarini ha ritrovato centralità nelle tv italiana, cimentandosi con qualcosa di nuovo. Di nuovo ci sono anche le sue dichiarazioni rilasciate al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in cui si affrontano anche temi che nessuno conosceva finora.

La Cuccarini ha dichiarato che all’età di 4 anni ha avuto una brutta disavventura con un canottino al mare. Un trauma che l’ha veramente segnata.

Lorella Cuccarini, un trauma ha sconvolto la sua vita: perchè ha paura dell’acqua

“Da bambina giocavo con un canottino, a un certo punto si è ribaltato e io sono rimasta sott’acqua, annaspando perché non riuscivo a venire fuori”. Un episodio che l’ha portata ad essere fobica nei confronti dell’acqua. Oggi, però, a distanza di molti anni è riuscita a gestire la situazione, con un aiuto speciale anche da parte del marito Silvio Testi.

Essendo un bravo ed esperto nuotatore, è stato proprio lui a renderla più tranquilla quando si trova in mare.

Per quanto riguarda la sua sfera professionale, dopo l’estate Lorella sarà impegnata oltre che ad Amici anche in un nuovo progetto teatrale. Si tratta del musical Rapunzel, una delle sue grandi passioni.

“Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico – ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni -. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il canto“. I fan non vedono l’ora di rivederla all’opera da settembre.