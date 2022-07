Ilary Blasi volta subito pagina dopo Totti: web in delirio – FOTO

Ilary Blasi non ci ha pensato due volte a godersi del meritato relax con i figli dopo l’addio pubblico a Totti, il suo scatto fa il giro del web

La coppia è ormai scoppiata e lo sanno anche le pareti, sono giorni che non si parla di altro, oltre che di Noemi Bocchi. Non solo l’eterno numero 10 della Roma, ma anche la sua bella e brava moglie si gode del relax.

Un addio molto sofferto quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti con aria di crisi palpabile da tempo e l’ufficializzazione tramite comunicato stampa. Nel frattempo che l’eterno capitano della Roma ha chiesto di rispettare il momento delicato e tutelare i suoi figli, emergono sue nuove foto e dettagli circa la relazione con Noemi Bocchi che sembra essere stata l’artefice della ‘goccia che fa traboccare il vaso’ nella relazione tra i due.

La platea di follower dell’uno e dell’altro si è ampiamente divisa sull’accaduto, sperando che al di fuori del discorso possano uscire i figli della coppia. Tuttavia, chi è stata attaccata è proprio Ilary Blasi che soltanto ieri ha ricevuto una pesante stoccata dal Re dei paparazzi, Fabrizio Corona: “Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momento personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici, dopo essersi sposata in diretta TV e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti chiede di non speculare a giornali, TV e ùfotografi, quando le lo ha fatto per 20 anni”.

Ilary Blasi on fire su Instagram pubblica senza veli: Francesco Totti è un ricordo

In vacanza con i suoi tre figli, Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in costume, ma senza il pezzo di sopra, in topless. Era da tempo che la conduttrice romana non pubblicava uno scatto provocante o provocatorio, ed è arrivato proprio nel momento della rottura con Francesco Totti.

Un matrimonio così importante che ha dato alla luce due figli non può essere dimenticato con uno scatto sui social, ma almeno, con la forza di Cristian, Chanel e Isabel si gode del meritato relax.