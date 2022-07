“È stata una cosa bellissima”, Ida Platano riappare sui social: cos’è successo. Dopo una lunga pausa la dama è tornata protagonista

La causa della prolungata assenza da Instagram è stata un bel viaggio che la donna si è regalata in questi giorni. Una meta per le vacanze tenuta nascosta ai suoi fan.

Sono stati giorni speciali quelli appena trascorsi da Ida Platano. La dama di Uomini e Donne, tra le più amate dal pubblico, ha fatto perdere le proprie tracce per diverso tempo, insospettendo i suoi numerosi fan. Niente foto o aggiornamenti sui social, né qualche messaggio divertente. Un oblio che però è stato interrotto nelle ultime ore e che ha avuto una spiegazione ben precisa.

Sulle storie di Instagram abbiamo scoperto che la Platano ha preso un volo, probabilmente per recarsi nella sua meta vacanziera, tuttavia non specificando il luogo e la compagnia. La protagonista del salotto di Canale 5 non è stata prodiga di indizi, limitandosi all’aereo e al terminal.

Ora dopo l’assenza prolungata è ricomparsa con una bella domanda ai follower:

“Vi sono mancata? Ho fatto un viaggio di andata e ritorno”. Ad aggiungere alcuni dettagli è stata lei stessa tramite una didascalia del genere: “Ho fatto una toccata e fuga, è stata una cosa bellissima”.

Ida Platano, la fuga dai social è sospetta: cosa è accaduto in questi giorni

Qualcuno ha ipotizzato che il viaggio della bresciana sia stato anche per scopi benefici. In passato ha spesso sollecitato i suoi contatti a donare in favore di un’associazione che si occupa dei bambini più disagiati delle Filippine.

Aveva raccontato di voler fare prima o poi un salto proprio nel paese asiatico, per vedere da vicino i piccoli aiutati dalla islang bata onlus. Chissà che non sia stata questa l’occasione per conoscerli e per passare del tempo al loro fianco.

Nel frattempo si susseguono le voci su un suo possibile addio da Uomini e Donne in vista della prossima stagione. Qualche scatto sospetto sui social, con un regalo ricevuto durante una vacanza a Roma, ha fatto ipotizzare a più di qualcuno che sia sbocciato l’amore nella sua vita. In tal caso l’addio a Maria De Filippi sarebbe immediato, per buona pace di tutti i suoi numerosissimi fan.