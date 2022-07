Antonino Spinalbese, auguri social alla figlia: la reazione di Belen fa discutere

L’ex compagno di Belen Rodriguez ha fatto gli auguri di compleanno alla sua primogenita, ma la reazione è molto particolare

Proprio un anno fa la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dava alla luce la piccola Luna Marì. Dunque oggi la splendida bambina compie il suo primo anno di vita e verrà celebrata come si deve dalla famiglia.

Ma da qualche mese ormai i genitori di Luna si sono lasciati, praticamente separati in maniera ufficiale. Belen e Spinalbese hanno rotto il proprio rapporto poco dopo la nascita della figlioletta, mantenendo solo rapporti convenzionali.

Non muta però l’amore per Luna Marì. Infatti allo scoccare preciso della mezzanotte, Antonino Spinalbese si è fiondato sui social. In particolare sul suo account Instagram per fare pubblicamente gli auguri di compleanno alla sua primogenita.

Gelo confermato tra Belen Rodriguez ed il suo ex Antonino Spinalbese

Una breve frase: “Sei tu…lei, 1 Year” – per celebrare il primo compleanno di Luna Marì. Più una dolcissima foto della bambina pubblicata da Spinalbese per rendere omaggio alla cosa più importante della sua vita.

E Belen come ha reagito? Restando totalmente in silenzio. La modella e showgirl argentina non ha commentato né pubblicato alcuna reazione al post di Spinalbese dedicato alla loro figlia. Evidentemente il gelo tra i due ex fidanzati perdura ancora e non si placa neanche in questo giorno di festa.

View this post on Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Evidentemente le parole di Spinalbese di qualche tempo fa sono state confermate. L’uomo ha fatto sapere che tra lui e Belen non vi sono più rapporti, neanche amichevoli. I due si sentono soltanto per organizzare la gestione della piccola Luna Marì e per poco altro.

A livello sentimentale Belen si è già rituffata da mesi nelle braccia di Stefano De Martino, suo storico partner con cui ha avuto il primo figlio, Santiago, nato nel 2013. Mentre Antonino Spinalbese ha ormai una nuova compagna: si tratta di Giulia Tordini, designer e fondatrice di Leda Madera, brand di gioielli molto in voga.

La Tordini ha confermato via social la liaison con Spinalbese, mettendo un ‘like‘ istantaneo all’immagine pubblicata stanotte in onore di Luna Marì.