“Ho fatto un check-up completo”: Barbara d’Urso spiazza tutti, arriva la spiegazione. In attesa di tornare, la conduttrice pensa a se stessa

Una stagione lunga e intensa, anche se meno del solito perché poco alla volta molto dei suoi impegni sono state cancellati o ridimensionati. Ma i numeri, nel mondo della televisione fondamentali, confermano che per Barbara d’Urso è stata comunque una stagione positiva e ora lei se la gode.

Negli ultimi giorni la popolarissima conduttrice ha festeggiato il traguardo dei 3 milioni di follower su Instagram (anche in questo caso numero importanti) ma non solo. Nelle sue Stories aveva anticipato a tutti che era arrivata in un posto pazzesco e bellissimo, ma non aveva voluto svelare dove si trovasse e che cosa fosse andato a fare.

Oggi però lo sappiamo, perché sempre nelle Storie è stata lei ad aggiornare tutti. Non era proprio una vacanza, ma ha scelto le Terme di Fiuggi per un doppio motivo. Da una parte rilassarsi, a poca distanza da Roma dove è impegnata per lavoro. E dall’altra per una volta pensare a se stessa, come in fondo dovrebbero fare tutti specialmente dopo una certa età.

Barbara d’Urso spiazza tutti: gli ultimi aggiornamenti e un nuovo impegno

La gita alle Terme di Fiuggi, con la cucina dello chef stellato Heinz Beck, è servita a Barbarella anche per valutare la sua salute: “Mi sono regalata un paio di giorni di relax. Ma soprattutto ho fatto check up completo perché la prevenzione è importante”. Un messaggio che vale per tutti, non solo per il suo pubblico.

Questo è il motivo fondamentale del suo viaggio quindi e per spazzare il campo da ogni illazione e battuta cattiva, la conduttrice ha anche aggiornato sulla sua situazione. Nessun campanello d’allarme, ma solo la voglia di verificare che fosse tutto a posto. E così ci sono anche le dimissioni, alla presenza dei dottori che l’hanno visitata e possono certificare la sua perfetta salute.

Ora Barbarella ha fatto rientro a casa, nella ‘sua’ Roma perché sta preparando un nuovo impegno per la prossima stagione. Sarà anche a teatro, accanto a Chiara Noschese, in una nuova versione della commedia ‘Taxi a due piazze’ riscritta in versione femminile. E in questi giorni sono in programma le audizioni agli attori che dovranno ricoprire alcuni ruoli. Poi a settembre, di nuovo in video con Pomeriggio Cinque.