Iva Zanicchi, rivelazione choc: “Ho vissuto con angoscia, poteva morire” – VIDEO

Iva Zanicchi ha fatto una rivelazione choc riguardo quello che le è successo in questi giorni: la tragedia della Marmolada avrebbe potuto travolgere anche lei.

Ha sconvolto tutti gli italiani quello che è successo il 3 luglio nel gruppo montuoso più alto delle Alpi dolomitiche, la Marmolada. Le cime ospitano alcuni ghiacciai perenni che sono un serbatoio naturale di acqua dolce. Il distaccamento di un blocco di ghiaccio ha travolto due gruppi di escursionisti, provocando decine di feriti e morti.

Il triste avvenimento ha stravolto l’opinione pubblica internazionale, non solo per la portata della tragedia, ma anche perchè, secondo alcuni, sarebbe una prova della teoria del riscaldamento climatico. Fra le persone colpite da vicino dalla tragedia della Marmolada c’è anche l’icona della musica italiana Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi racconta la tragedia sfiorata alla Marmolada

L’8 luglio l’Acquila di Ligonchio ha partecipato alla trasmissione Estate in diretta insieme alla figlia Michela Ansoldi, che ha una personalità molto diversa dalla mamma. Ha infatti deciso di non lavorare nel mondo dello spettacolo ma di diventare psicologa. Si è spesso lamentata delle lunghe assenze di sua madre quando era piccola e oggi ha due figli.

All’inizio di luglio, Michela Ansoldi si trovava in vacanza proprio nella zona di Canazei dove si è poi verificato il distaccamento del blocco di ghiaccio. Poche ore prima della tragedia, aveva anche registrato un video e lo aveva condiviso dalla madre. La notizia dell’incidente sulla Marmolada ha raggiunto Iva Zanicchi prima della telefonata della figlia.

Il video registrato poche ore prima dell’incidente dalla figlia

Iva Zanicchi ha raccontato di aver vissuto momenti di grande angoscia: sapeva che sua figlia stava facendo un’escursione nelle zone dell’incidente proprio grazie al video che aveva ricevuto. Per fortuna, Michela Ansoldi non è rimasta colpita dall’incidente sulla Marmolada, e le due donne si sono mostrate insieme e serene a Estate in diretta.

Iva Zanicchi ha voluto esprimere la sua opinione riguardo la teoria dei cambiamenti climatici. La cantante ha mostrato di avere una posizione molto forte riguardo la gestione delle alte temperature che si stanno verificando durante questa estate. Secondo l’Aquila di Ligonchio bisognerebbe ricorrere alle chiusure quando le temperature sono troppo alte.

Ecco il video che la figlia di Iva Zanicchi ha inviato dalla Marmolada poco prima che crollasse una parte del ghiacciaio: