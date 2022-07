“Maria De Filippi mi ha salvato”, Rudy Zerbi vuota il sacco: nessuno lo sapeva!

Rudy Zerbi ha raccontato un aneddoto sul suo rapporto con Maria De Filippi che nessuno sapeva: ancora una volta il cuore d’oro viene fuori

Maria De Filippi non ha quasi mai fatto qualcosa di plateale davanti alle telecamere, tutto quello che ha regalato agli altri nessuno l’ha mai saputo se non sono stati i diretti interessati a parlare, come nel caso del prof di Amici.

Cosa faceva Rudy Zerbi prima di essere in TV con Maria De Filippi? Da sempre appassionato di musica, l’attuale prof di Amici non faceva ancora radio, ma è sempre stato nel mondo delle etichette discografiche.

È proprio a seguito del licenziamento dalla Sony che ha avuto modo di conoscere Maria che gli ha concesso di risalire la china, così come ha raccontato il diretto interessato in un’intervista del programma online Un caffè con… di Lorella Cuccarini: “A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”.

Rudy Zerbi racconta di come Maria De Filippi l’ha salvato

Parlando con l’amica e collega Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha spiegato tutto in maniera dettagliata: “In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”.

Il conduttore radiofonico è stato molto determinato e ringrazierà per sempre Maria: “Non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera”.

Non è la prima né sarà l’ultima volta che Maria De Filippi, nel limite delle sue possibilità, aiuta un caro amico e collega, così come fa con i suoi ragazzi ogni volta che nutre nei loro confronti stima ed affetto.