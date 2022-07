Uomini e Donne, scoppia un’amatissima coppia! Rottura definitiva: “Le storie finiscono”

Arriva l’ufficialità della rottura tra i due ex personaggi e protagonisti di Uomini e Donne, i quali erano insieme ormai da qualche tempo

I fan del programma Uomini e Donne sono talmente affezionati alle storie di tronisti e corteggiatori tanto da seguirli anche lontano dalle telecamere. Soprattutto la vita privata delle coppie formatesi all’interno degli studi Mediaset.

Non è raro che le coppie di Uomini e Donne stiano a lungo insieme e possano coronare il loro sogno d’amore lontano dal programma TV. Ma vi sono anche situazioni più delicate e rotture che i telespettatori non potevano prevedere.

Quest’ultimo è il caso, annunciato recentemente, di una coppia che si è conosciuta e scelta proprio nel programma di Maria De Filippi. Un ragazzo ed una ragazza che si sono subito piaciuti e hanno vissuto un’intensa storia d’amore, però terminata da pochissimi giorni.

Riccardo e Camilla si sono lasciati: i motivi della rottura dopo 6 anni

Stiamo parlando della coppia formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I due giovani amanti si erano conosciuti nell’edizione 2016-2017 di Uomini e Donne, con la ragazza che aveva corteggiato il tronista e ‘vinto’ la battaglia per il suo cuore.

I due sono rimasti assieme per molto tempo, ovvero dalla fine dell’esperienza a Uomini e Donne fino a pochi giorni fa. Quando Camilla ha annunciato una rottura inequivocabile, dovuta a questioni private e piuttosto comune.

Riccardo e Camilla non apparivano spesso assieme sui social, fino all’annuncio della donna: “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”.

Non è arrivata ancora la replica o la conferma di Riccardo alle parole dell’ormai ex fidanzata. Ma pare ormai certo che dopo 6 anni di fidanzamento i due partecipanti di Uomini e Donne si sono detti addio. La Mangiapelo è stata la prima a metterci la faccia; chissà che i due possano tornare a far parte del trono di U&D da single rinnovati.