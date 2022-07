Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Spunta un video che chiarisce tutto

Negli ultimi giorni si è parlato di crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ecco che arriva prontamente un video che chiarisce tutto

L’opinionista del GF Vip ed il conduttore di Avanti Un Altro sono davvero in crisi? A chiarire ogni dubbio arriva un video sui social pubblicato dalla diretta interessata che ha voluto essere sincera con chi li segue da tempo.

L’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis va avanti dal 1997 con un matrimonio arrivato nel 2002 e ben tre figli: Silvia, Davide e Adele. Guardandoli in TV i due sembrano molto diversi, soprattutto nel modo di rapportarsi con gli altri, ma il conduttore di Avanti Un Altro spesso ha parlato della sua dolce metà durante il percorso come opinionista al GF Vip ed in maniera alquanto romantica: “Ci si prende in giro, si scherza. Lei mi bullizza tantissimo, in tante cose. Ma va bene così, ci bullizziamo tra di noi. Anche con i figli ci divertiamo”.

Una leggerezza di coppia che ha, fin qui, portato un certo equilibrio e armonia, salvo poi entrare in ballo voci di crisi. A destare grossa preoccupazione c’è un recente Tweet da parte dell’opinionista:

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, meritato relax: la coppia balla e si diverte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Dopo una stagione lavorativa molto faticosa per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli con impegni diversi, ma pur sempre sfiancanti, i due hanno deciso di concedersi del meritato relax a Formentera, insieme, in compagnia di amici. Sui social, l’opinionista del GF Vip ha pubblicato una storia in cui l’hanno taggata in cui balla felice insieme al suo caro marito.

Sulle note di “Can’t stop the feeling”, Sonia Bruganelli ha voluto togliere ogni possibile nuvolone sull’ipotesi di una crisi con Paolo Bonolis. La coppia è più viva che mai, presa dai tanti impegni, ma sempre unita nel nome di un amore che sembra essere molto sincero. Nonostante il lavoro, la coppia è riuscita a ritagliare del tempo per concedersi del relax.