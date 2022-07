Mara Venier senza parole per il terribile lutto: che dolore

Torna a parlare Mara Venier che ha espresso tutto il suo dolore per un terribile lutto che l’ha coinvolto: andiamo a vedere le sue parole.

Mara Venier torna a parlare di un doloroso lutto che l’ha colpita nell’ultimo periodo della sua vita. La presentatrice si lascia andare esprimendo la vicinanza alla famiglia della cantante scomparsa: le sue parole.

Nella giornata di ieri sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ricordato sui social Irene Fargo, la cantante bresciana morta a soli 59 anni. Secondo le prime notizie spuntate fuori, la cantante lottava da tempo contro un brutto male. Irene raggiunse il piccolo di popolarità negli anni 90, quando sfiorò per due volte la vittoria del Festival di Sanremo. Successivamente lavorò con Mara Venier ad una delle numerose edizioni di Domenica In.

Proprio Zia Mara ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa della cantante scrivendo: “Ciao Irene…“. L’ultimo saluto di Mara è arrivato tramite il suo profilo Instagram, in cui ha condiviso un post. Inoltre la Venier ha allegato una foto della cantante con le mani giunte. quella della Fargo è stata una scomparsa improvvisa visto che in pochissimi sapevano della sua battaglia contro la malattia che perdurava da tempo.

Mara Venier saluta Irene Fargo: il dolore degli altri colleghi

Ad annunciare la morte della cantante ci ha pensato Giovanna Nocetti, in arte semplicemente Giovanna, nella giornata di venerdì. Infatti sui social la Nocetti ha scritto: “Ci siamo volute bene sinceramente. Riposa in pace“, scrivendo della cantante e produttrice ricordando la collega. Appena la notizia si è diffusa sono numerosi gli artisti che hanno salutato la Fargo. Primo fra tutti Renato Zero che ha affermato: “Il mondo senza di te è triste e vuoto, dove sei ora splenderà sempre il sole“. A commentare il post c’era anche una attonita Francesca Alotta.

Come abbiamo anticipato, però, il grande dolore ha colpito soprattutto Mara Venier, che con Irene Fargo ha organizzato una delle edizioni di Domenica In. Per la precisione le due hanno collaborato all’edizione 1994-95 della trasmissione, con Irene che si esibiva in tutte le puntate, spesso facendo dei duetti con Massimo Modugno, altro volto fisso della trasmissione. Così la Venier nella giornata di ieri ha voluto condividere tramite le stories la sigla di quella edizione.