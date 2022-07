Jessica e Barù di nuovo insieme e sorridenti: è la svolta? – VIDEO

Jessica Selassiè e Barù si sono di nuovo trovati insieme dopo tanto tempo e gli auguri da parte della principessa per la relazione con la nuova fidanzata. Ecco cosa è successo fra i due al matrimonio di Davide Silvestri.

Uno dei momenti più commoventi del GF Vip 6 è forse la puntata del 12 novembre 2021, quando Davide Silvestri aveva raccontato di frequentare da circa un anno Alessia Costantino. Il concorrente del reality, emozionato, aveva detto: “Ti devo dire una cosa, te lo faccio come se fosse una promessa d’amore. Ti amo da impazzire“.

La relazione fra Davide e la sua Alessia, come quella nata nel programma fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano o Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, procede per il meglio, con progetti di lungo termine. Come già si era capito all’interno del GF Vip 6, Davide aveva intenzione di sposare la sua Alessia.

Jessica e Barù di nuovo insieme: come è andata

Il 3 luglio Davide ha sposato la sua Alessia nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Bellusco, nella provincia di Monza e Brianza. Come ha raccontato a Chi l’ex inquilino del GF Vip 6, la proposta di matrimonio all’inizio non era nei suoi pensieri. Successivamente, però, è “diventata il suo tutto“, tanto da bendare la ragazza e portarla in chiesa per la proposta.

La cerimonia di matrimonio non è stata affatto convenzionale. Davide e Jessica Selassié sono stati un paio di volte insieme a mangiare da Braci, il locale milanese di Barù dove si mangia carne alla brace. Proprio all’ex compagno di reality Davide ha affidato il ruolo di gestire il ricevimento dal punto di vista culinario.

Il particolare matrimonio di Davide Silvestri a tema “campagna”

Alla cerimonia religiosa di Davide ed Alessia c’erano moltissimi ex concorrenti del GF Vip 6. Il dress code era molto particolare: gli invitati si sono dovuti vestire in tema “campagna“. L’occasione era attesa da moltissimo tempo dal fandom di Jessica e Barù, ovvero i Jerù, che dopo averli visti insieme a Braci speravano che ci fosse per loro la possibilità di rivedersi.

I fan della coppia che non è mai nata nell’ultimo Grande Fratello non hanno mai perso la speranza che i due possano iniziare davvero una relazione. Jessica si è mostrata molto radiosa alla festa, mentre Barù era intento a carpire ogni segreto dai cuochi presenti. Insomma, i due sono sembrati molto felici, ma lontani più che mai.

Queste sono le prime immagini del matrimonio di Davide Silvestri:

Ecco il video della proposta di matrimonio di Davide Silvestri ad Alessia Costantino: