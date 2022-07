Meghan Markle, scoperto il suo piano segreto: che cosa farà Harry Windsor?

Meghan Markle starebbe preparando in modo molto riservato una sua candidatura politica. Sorgono quindi i dubbi su cosa farebbe in quel caso Harry Windsor e la famiglia reale inglese, che verrebbe travolta dall’ennesimo scandalo.

C’è una frase di Meghan Markle riportata dal Daily Mail che riassume bene il suo rapporto con il popolo inglese. Un membro dello staff della famiglia reale dei Windsor, mentre la moglie di Harry viveva ancora nel Regno Unito, avrebbe detto: “È ossessionata dalla politica americana. La famiglia reale per lei è solo il trampolino per qualcosa di più importante“.

In effetti, ci sarebbero tanti piccoli segnali che indicherebbero la mancata integrazione di Meghan Markle nei Windsor. Non ha mai davvero seguito i protocolli reali e, nonostante fosse molto impegnata nel mondo del volontariato, ha sempre promosso associazioni no-profit americane a discapito di quelle inglesi.

Meghan Markle pronta a scendere in politica? Gli indizi

Da quando Meghan Markle ed Harry Windsor hanno deciso di lasciare il loro ruolo di senior royals a gennaio 2020, gli analisti della famiglia reale non hanno potuto fare a meno di notare il netto cambio nella gestione dell’immagine di Meghan Markle. A cominciare dalle sue visite a Michelle Obama, la moglie di Harry è rimasta molto attiva nella politica.

Nel corso delle ultime elezioni americane, che hanno portato alla vittoria Joe Biden, Meghan aveva fatto chiaramente capire che avrebbe votato per il Partito Democratico. Questa era di sicuro una grave infrazione del protocollo della monarchia inglese, dove la famiglia reale ci tiene a mantenere la più totale imparzialità politica.

Le ambizioni della moglie di Harry Windsor: cosa penserà la regina?

Meghan Markle non ha esitato a prendere posizione riguardo le politiche sul riscaldamento climatico, coinvolgendo anche il marito Harry. Ha avuto un cameo in un documentario della giornalista americana Oprah Winfrey, in cui si parlava di salute mentale. È inoltre andata a rendere omaggio alle tombe di alcuni studenti del Texas morti in una strage a scuola.

Sempre Meghan, in un’intervista a Vogue, ha sottolineato che lei ed Harry sono femministi, ed ha incitato le donne a combattere per i propri diritti. Il commentatore del Daily Mail, Dan Wootton, non ha dubbi: Meghan sta preparando l’ingresso in politica. Ha grandissime ambizioni, e sta preparando la candidatura come presidente degli Stati Uniti.

Ecco alcune foto di Meghan Markle da piccola: