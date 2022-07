Luca Salatino-Soraia Ceruti, scoppia la bomba: i fan restano a bocca aperta

Tornano a sognare i fan di Luca Salatino e Soraia Ceruti, infatti in queste ore è esplosa la bomba per tutti i telespettatori di Uomini e Donne.

Sono ore trepidanti per tutti i followers di Luca Salatino e Soraia Caruti, visto che i due starebbero provando addirittura a convivere. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e cos’è successo sui social dei due protagonisti di Uomini e Donne.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti sono una delle ultime due coppie che si sono venute a formare all’interno di Uomini e Donne. Nonostante i due vivano in città diverse, il problema della distanza non sembrerebbe essere molto importante per i due. I due infatti fino ad oggi hanno fatto di tutto per incontrarsi con costanza. Soraia a più riprese ha risposto ai fan sul fatto che si recasse di nuovo lei da Luca a Roma.

Secondo la corteggiatrice, infatti, i followers non conoscono le regole di un rapporto a distanza. Dallo scorso venerdì però Soraia si trova a casa di Luca. Abbiamo visto delle storie nelle quali la ragazza preparava il pranzo al fidanzato sotto l’occhio attento della suocera. I due quindi hanno deciso di trascorrere pomeriggi interi sul litorale romano o e in un ristorante per una succulenta cena. Andiamo quindi a vedere cos’è successa nella coppia.

Luca Salatino-Soraia Ceruti, prove di convivenza? Cosa sta succedendo

Da diverse ore i due sono spariti dai social e di loro non c’è alcuna traccia. Infatti non sappiamo se Soraia sia ancora a Roma o sia tornata a casa. Indubbiamente, dopo una partenza leggermente ingolfata, i due stanno provando a vivere il loro rapporto. Inoltre proprio per venire incontro alla sua storia d’amore, l’ex corteggiatrice ha rivelato di star portando dei cambiamenti significativi alla sua vita lavorativa.

In molti quindi hanno iniziato a pensare ad un imminente trasferimento della corteggiatrice nella Capitale. Oppure potrebbe essere proprio Luca a cercare lavoro in qualche ristorante a Como. Insomma i due vorrebbero fare sul serio proprio come sta succedendo a Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Mentre invece Matteo Ranieri, amico del cuore di Luca, sembra essere in crisi con la corteggiatrice scelta, Valeria Cardone. Vedremo quindi cosa succederà tra le coppie uscite da Uomini e Donne.