Amici 21, Luigi Strangis esce allo scoperto: l’annuncio che tutti aspettavano

La dichiarazioni ormai ufficiale e pubblica di Luigi Strangis, giovanissimo cantautore che ha da poco vinto l’ultima edizione di Amici

L’ultima edizione di Amici, il talent show seguitissimo e ormai longevo di Canale 5, ha visto trionfare un giovane cantautore che già sta facendo parlare di sé in chiave artistica e musicale. Ovvero Luigi Strangis.

Luigi ha superato in finale la concorrenza di colleghi molto ambiziosi, come i cantanti Albe, Alex e Sissi ed i ballerini Michele e Serena. Una vittoria meritata secondo i critici e gli appassionati di Amici.

Ora arriva il bello per Luigi Strangis, che ovviamente potrà dedicarsi alla sua carriera artistica ed avviare diversi progetti musicali che lo vedranno protagonista. In queste ore intanto è giunto un annuncio ufficiale sulle sue pagine social, che tutti i fan attendevano da tempo.

Ufficiali le date del tour di Luigi Strangis: ecco gli appuntamenti estivi

Dopo la pubblicazione del suo primo EP, che sta scalando le classifiche in Italia, Luigi Strangis ha dato il via al suo primo tour instore. Ma non finisce qui: il cantautore calabrese è pronto a partire per la sua prima vera tournée di concerti in giro per il paese.

Poco fa Luigi su Instagram ha svelato le tappe del suo breve tour, tra agosto e settembre, che lo porterà ad esibirsi dal vivo e fare felici i suoi fan della prima ora.

Il tour di Luigi partirà da Porto Recanati il prossimo 17 agosto e terminerà il 3 settembre ad Ortona. Ma sono previsti aggiornamenti futuri su altre date, che dovrebbero allungare il tour del vincitore di Amici 21 anche per le settimane successive.

Come scritto sul suo account, la vendita dei biglietti per i concerti itineranti è iniziata proprio oggi 1 luglio a partire dalle ore 11. Ma i fan sono in attesa di nuove date oltre che delle quattro già ufficializzate da Luigi e dal suo staff.

Molta attesa e molta emozione per Luigi Strangis, nato a Lamezia Terme (provincia di Reggio Calabria) nel 2001. Durante la partecipazione ad Amici ha stretto un forte legame con la ballerina Carola Puddu, ma pare che la cosa non sia sfociata in una relazione, bensì solo in una buona amicizia.