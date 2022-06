Belen e Stefano De Martino, ora è davvero ufficiale: sono trapelate le foto

Alcune foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno reso ufficiale quello che ormai i fan avevano capito da tempo. Ecco fin dove si sono spinti in pochissimo tempo i due neo-innamorati.

Quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si erano lasciati, l’ex ballerino di Amici litigò più volte con il padre di lei. Il magazine Chi lo immortalò davanti alla casa della showgirl: lui era appoggiato alla portiera della sua auto, mentre Gustavo Rodriguez gli si avvicinava con fare minaccioso e visibilmente arrabbiato.

Quello che trapelò in seguito fu che Belen non volle far partire il figlio Santiago con il papà, perchè aveva la febbre. Questo non fu l’unico litigio fra Stefano De Martino e Gustavo Rodriguez immortalato dai paparazzi. I due furono sorpresi a litigare fuori da Il Ricci, il ristorante che la soubrette aveva aperto a Milano insieme a Bastianich e Simona Miele.

Belen e Stefano, perchè ora è ufficiale: la foto

Quando Belen ha improvvisamente troncato la relazione con Antonino Spinalbese, si è subito riavvicinata al suo ex Stefano De Martino. Sembrava che inizialmente lui fosse semplicemente di conforto in una situazione difficile. In un secondo momento, però, si è capito che i due avevano ricominciato di nuovo ad essere una coppia.

Gli indizi del loro riavvicinamento sono stati molteplici, ma sicuramente il fatto che abbiano ricominciato a portare le fedi di matrimonio ha un significato profondo. Del resto, Belen e Stefano De Martino sono solo separati, non divorziati. Questo significherebbe che, attraverso un passaggio burocratico, potrebbero chiedere di annullare la separazione.

Le immagini pubblicate per errore dall’amica della soubrette

Una carissima amica di Belen Rodriguez ha condiviso alcune immagini sui social network che confermano definitivamente il riavvicinamento della showgirl con il presentatore di Bar Stella. La Pettinose, al secolo Patrizia Griffini, è l’hair stylist della famiglia Rodriguez ed ex concorrente del Grande Fratello nip 5.

La Pettinose ha forse condiviso per sbaglio sul proprio profilo Instagram alcune immagini. Si vede in primo piano la mamma di Belen, Veronica Colzani, in un momento di relax in terrazza e con lo smartphone in mano. Sullo sfondo, però, si vedono chiaramente Stefano De Martino e Gustavo Rodriguez mentre sbrigano alcune faccende domestiche.

Ecco la foto che ha ufficialmente sdoganato la relazione fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: lui è già tornato a fare parte della famiglia.

Questi, invece, sono alcuni fotogrammi ingranditi: