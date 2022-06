“Kate Middleton è in prigione”: scioccante rivelazione sulla principessa d’Inghilterra

Clamorosa e serie rivelazione sulla vita e sul tenore di Kate Middleton, la consorte del principe William che sarà erede al trono d’Inghilterra

Le trame e gli intrighi all’interno della famiglia reale inglese fanno sempre parlare di sé in maniera a dir poco ‘mondiale’. Tutta la stampa britannica e non solo non manca di aggiornare le vicende di Buckhingam Palace e dintorni.

L’ultima indiscrezione riguarda una sorta di rivelazione shock, in particolare nei confronti di Kate Middleton, la ‘mogliettina’ d’Inghilterra. Kate è da diversi anni la consorte del principe erede al trono William e madre dei loro tre figli.

E tale indiscrezione arriva da un altro chiacchieratissimo membro della royal family. Ovvero Harry Windsor, fratello minore di William, il quale ha deciso di distaccarsi definitivamente dal resto della famiglia dopo il matrimonio negli Stati Uniti con l’attrice Meghan Markle.

Harry all’attacco di Kate Middleton: non c’è feeling tra i due cognati di lusso

A fare da tramite riguardo le rivelazioni di Harry è stata la giornalista Ingrid Seward, molto vicina al principe che attualmente vive in California con la sua Meghan. La donna, in diretta televisiva, avrebbe confessato il pensiero di Harry riguardo la cognata Kate Middleton.

“Kate vive come una prigioniera, in una casa senza alcuna libertà. Deve far fronte agli impegni con il marito William e con i tre figli, oltre alla pressione dei media” – questo avrebbe confessato Harry alla giornalista, la quale non ha avuto alcuna remora a spifferarlo in TV.

Parole che evidentemente non nascondono il pensiero sulla difficoltà di vivere nella royal family da parte di Harry. Non a caso il secondogenito di Carlo e Camilla ha deciso da tempo di lasciare Londra e vivere la propria esistenza negli Usa in compagnia della sua nuova famiglia.

Rivelazioni che non nascondono nulla di segreto. Pare infatti che William, Kate ed i loro tre bambini siano in procinto di cambiare dimora. Niente più caos e lusso di Kensigton Palace, bensì starebbero preparando il trasferimento ad Adelaide Cottage, nella contea inglese del Berkshire e non lontani dalla residenza di Windsor dove vive ormai la regina Elisabetta II.

Il feeling tra Kate Middleton e il cognato Harry non è dei migliori, anche se anni fa i due sembravano molto legati. Il matrimonio di quest’ultimo con Meghan Markle sembra però aver raffreddato il rapporto.