Sei sorelle, brusco stop: la Rai rimescola subito le carte?

Dal lunedì al venerdì su Rai Uno è in onda la soap opera spagnola che sostituirà la fascia oraria de Il Paradiso delle Signore per il periodo estivo. Tuttavia, dai vertici non sono pienamente soddisfatti è c’è necessità di ricambio.

Non vi è alcuna certezza in TV, tranne che le soap opera spagnole, in Italia, piacciono e talvolta ancor più che nel loro Paese d’origine. Negli anni la TV italiana ha offerto tantissimi titoli che provengono dal Paese iberico e la Rai ha deciso di fare altrettanto puntando su Sei sorelle, una serie ambientata a Madrid che vede protagoniste la stirpe dei Silva con sole donne Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa che hanno perso il papà e dovranno fare di tutto per riuscire a mantenere alto il loro stato sociale, nonostante gli anni non proprio semplici.

Nonostante le grandi e belle premesse e la particolare trama, ieri giovedì 23 giugno, la soap opera Sei Sorelle ha raccolto soltanto 1.006.000 spettatori e il 13.15% di share su Rai Uno, spianando la strada alla concorrenza con Un altro domani che, invece, ha raccolto 1.653.000 spettatori e il 19.16% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 23 giugno

Come spesso accade nel periodo estivo, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche delle vecchie puntate di Don Matteo di giovedì. Nonostante si tratti di episodi già visti, con grande fierezza ai vertici possono dire di aver vinto la gara d’ascolti di giovedì 23 giugno con 2.387.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai Due, invece, il film del 2019 di Eros Puglielli con Luca Argentero e Antonia Truppo, Copperman, ha interessato 700.000 spettatori pari al 4.7% di share. Per finire, su Rai Tre D’Annunzio – L’Uomo che Inventò sé stesso ha raccolto davanti al video 540.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%.

Mediaset non può sorridere di sera con le repliche di Scherzi a Parte con Enrico Papi che ha interessato 1.799.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rete 4, invece, il talk show di Paolo del Debbio, Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.050.000 spettatori con il 9.1% di share. Per finire, su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.132.000 spettatori con il 7.3% di share.