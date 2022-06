“Ricovero a causa di un malore”: choc per l’ex vincitore di Sanremo

Una delle ex di un vincitore di Sanremo è finito in ospedale a causa di un malore. La notizia lascia tutti sotto choc: cos’è successo.

Spunta un clamorosa notizia riguardante l’ex partner di un vincitore di Sanremo. La ragazza avrebbe lasciato tutti in apprensione, dopo essere stata in ospedale a causa di un malore: tutte le indiscrezioni a riguardo.

In molti ricorderanno la romantica storia d’amore nata tra i banchi di storia tra Blanco e Giulia Lisoli. I due però non hanno retto il peso del successo, specialmente il cantante, che ha tradito e poi lasciato la sua partner. Proprio dopo l’edizione di Sanremo 2022, in cui l’artista bresciano ha trionfato, c’è stato il boom di popolarità, con Giulia però che l’è stato sempre affianco. Fino a quando, però, quest’ultima non ha scoperto un tradimento completamente inaspettato. E il dolore è stato così forte da finire in ospedale.

Infatti Giulia avrebbe scoperto il tradimento tramite un video diventato virale su TikTok. Nel video diventato virale si vedeva il cantante baciare un’altra ragazza, nel dettaglio Martina Valdes, ballerina e sua attuale fidanzata. Oggi al settimanale Di Più la Lisoli ha raccontato: “Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima” – ha poi concluso – “Da quel momento nella mia testa un vuoto totale. Ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale“.

Sanremo, parla l’ex di Blanco: “In ospedale dal forte dolore”

Giulia Lisoli ha quindi accusato uno choc forte al punto che la ragazza ha vissuto un periodo di forte instabilità mentale ed emotiva. Sempre sulle pagine di DiPiùTv ha raccontato: “Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico“. Tra i due quindi al momento sembra impossibile ricucire.

Dopo aver scoperto l’accaduto, Giulia si è scagliata contro l’ex e ne è nata una furiosa lite. La rottura è stata definitiva. Infatti la Lisoli ha rivelato: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui“. Giulia quindi non si pente della sua scelta di aver lasciato il cantante, rivelando anche che per stare insieme a lui spesso si trascurava. Oggi l’unico sogno della Lisoli è quello di dimenticare tutto.