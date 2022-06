Matteo Ranieri parte per le vacanze e riceva la mazzata: brutto episodio on the road

Una vacanza programmata tempo fa che ha subito un intoppo per Matteo Ranieri che si dice molto dispiaciuto per l’accaduto

Appena terminata l’esperienza per Uomini e Donne, il tronista è già on the road per un viaggio che aveva programmato tempo fa. L’assenza rumorosa di Valeria Cardone non è l’unica beffa per lui.

Al programma Trend & Celebrities di RTL 102.5, Matteo Ranieri è stato ospite dei bravissimi Francesco Fredella,Cianna e Manila Nazzaro. Come in ogni puntata, gli speaker radiofonici chiamano in puntata i nomi del momento ed è stato, questa volta, il turno del tronista di Uomini e Donne che si trova in giro per l’Europa. In particolare, come ha raccontato Matteo il suo è un viaggio itinerante di due settimane con la sua famiglia in camper. Il programma è di arrivare in Inghilterra, volare verso l’Irlanda e rimanerci in occasione del matrimonio della cugina.

Un programma perfetto se non fosse che lungo la strada c’è stato un intoppo che l’ha fatto particolarmente soffrire: “Ho appena comprato la museruola per Bruce, senno non lo fanno partire con noi, e tra l’altro non ci fanno neanche portare Tyler perché è un cane pericoloso… talmente pericoloso da non lasciarmi prendere 5 minuti di sole (notare la faccia da bullo)“. Matteo si serve dell’ironia per far vedere quanto, in realtà, uno dei suoi due cani sia molto docile, ma la seccatura per l’inconveniente è ben evidente.

Matteo Ranieri parte per due settimane in vacanza: dov’è finita Valeria?

Tutto ciò che i follower della coppia composta da Valeria Cardone e Matteo Ranieri vogliono capire è che fine ha fatto la corteggiatrice. Il rapporto tra i due è sempre stato molto ambiguo ed a ciò si aggiunge anche il fatto che Valeria non è partita con Matteo per questa reunion familiare. Ai più fa strano vederli lontani, soprattutto questi primi tempi in cui dovrebbe essere tutto rose e fiori, pertanto i rumor su di una possibile crisi si fanno sempre più incessanti.

Come mai Valeria non è partita con Matteo e la sua famiglia? Sicuramente tramite i social si riuscirà, più o meno, a capire come si evolverà il loro rapporto.