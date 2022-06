Temptation Island, furto e aggressione per l’ex tentatrice: racconto shock – VIDEO

L’ex tentatrice di Temptation Island Desirée Maldera ha fatto un racconto shock riguardo la sua disavventura a Milano del 9 giugno, quando un uomo ha tentato un aggressione per portare a termine il furto gioielli che aveva al braccio.

L’ex tentatrice di Temptation Island passò alla ribalta delle cronache rosa per aver messo in seria crisi il rapporto fra due concorrenti del programma. Anche a causa sua, l’influencer Francesco Chiofalo e la fidanzata Selvaggia Roma decisero di lasciarsi definitivamente poco dopo la fine della quarta edizione del programma.

Desirée Maldera, che è grande amica della soubrette Antonella Mosetti, è figlia di uno dei più grandi calciatori italiani, Aldo Maldera. Negli anni ’70 e ’80 vestì la maglia di Milan, Roma e Bologna, per poi morire a soli 58 anni a causa di un’embolia polmonare. Desirée lo ricorda spesso sui social con messaggi molto affettuosi.

Temptation Island: furto e aggressione per l’ex tentatrice

Il 9 giugno l’ex tentatrice di Temptation Island ha fatto un racconto shock sui propri canali social, spiegando di aver subito un’aggressione ed il conseguente furto. Secondo l’influencer, che si è sempre espressa in modo molto diretto e sincero, durante la settimana del Salone del Mobile a Milano ci sono stati diversi furti simili al suo nelle modalità.

Desirée si stava recando dal suo medico per “la consueta seduta di botox e acido ialuronico“. Non avendo trovato uno spazio dove lasciare la macchina nelle vicinanze, aveva deciso di optare per un parcheggio al chiuso ed a pagamento, dal momento che stava guidando la macchina del marito e non voleva trovare dei segni sulla cromatura dell’auto.

“Gli ho strappato la pelle delle braccia a morsi”: l’incredibile storia

Proprio nel momento in cui Desirée Maldera ha abbassato il finestrino ed ha allungato il braccio per ritirare il biglietto per entrare nel parcheggio, si è verificata l’aggressione all’ex tentatrice di Temptation Island. Un uomo, che forse la seguiva da tempo, ha cercato di portarle via i gioielli che aveva al braccio. Lei, però, ha reagito mordendolo.

Desirée ha spiegato di aver “strappato la pelle” a morsi al suo aggressore, che per divincolarsi l’ha colpita violentemente con il gomito. La Maldera è sicura che la polizia lo arresterà, ed ha confessato che il ladro le fa un po’ pena. Allo stesso tempo, vedere suo marito così preoccupato, l’ha fatta soffrire più del furto stesso.

Ecco il racconto completo di Desirée Maldera: