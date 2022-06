Gerry Scotti, che delusione: a Mediaset non se l’aspettava nessuno

Notizia mattutina tutt’altro che felice per Gerry Scotti. Una delusione forte sia per il noto conduttore, sia per la sua emittente di fiducia

Se c’è un personaggio televisivo a Mediaset che è sinonimo di affidabilità, ironia e senso dello spettacolo, questi è sicuramente Gerry Scotti. L’esperto e bravissimo conduttore sulla cresta dell’onda ormai da 30 anni.

La carriera di Gerry Scotti parla chiaro: tantissimi programmi di successo, alcuni dei quali divenuti dei veri e propri cult televisivi come Chi vuol essere milionario o Passaparola. Ma non mancano le delusioni anche per un mostro sacro come Gerry.

In questo periodo il conduttore di Pavia sta guidando Striscia la Notizia, il telegiornale satirico ed impegnato ideato da Antonio Ricci che ha quest’anno compie 35 anni di età. Ma nonostante l’affidabilità di Gerry Scotti, non stanno arrivando buoni risultati in fatto di ascolti e riscontri.

Ascolti TV di mercoledì 8 giugno: Striscia la Notizia sconfitta da I soliti ignoti in replica

Fioccano sconfitte nei dati auditel per Striscia la Notizia, che in questo periodo di fine stagione è stato messo nelle mani di due grandi personaggi Mediaset come Gerry Scotti e la solare Michelle Hunziker. Ma evidentemente non basta.

Anche i dati di ieri, mercoledì 8 giugno 2022, testimoniano il disamore di molti telespettatori per Striscia. Infatti nella sfida dell’access prime time il programma di Canale 5 ha perso contro le repliche de I soliti ignoti andate in onda su Rai Uno.

Gerry Scotti conta ieri 3.226.000 spettatori e il 17.09% di share per il programma da lui condotto. Mentre le repliche del game show di Amadeus ha fatto meglio: 3.632.000 spettatori e il 19.34% di share.

Prima serata: Canale 5 perde ancora, meglio Rai Uno e la commedia con Raoul Bova

Anche la prima serata di ieri mercoledì 8 giugno ha premiato Rai Uno. Ottimi riscontri per la commedia italiana Torno Indietro e Cambio Vita: 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share per questo film, che batte la mini-serie di Canale 5 sulla mafia, ovvero L’Ora: Inchiostro Contro Piombo.

Quest’ultimo prodotto, su cui Mediaset ha spinto molto, ha ottenuto solo 1.900.000 spettatori e il 12.2% di share. Persino il consueto appuntamento del mercoledì su Rai Tre con Chi l’ha visto, condotto da Federica Asciarelli, ha fatto meglio ottenendo il 12,7% di ascolti.