Mina Settembre 2, che spoiler: arriva un personaggio amatissimo e nuova storia d’amore

Primissime indiscrezioni sulla nuova stagione di Mina Settembre, mentre stanno andando in onda in Rai le repliche della prima serie

Dal 29 maggio e per tutto il mese di giugno la Rai ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione di Mina Settembre, la fiction già mandata in onda mesi fa con un ottimi riscontro di pubblico e critica.

Mina Settembre è l’intreccio dell’omonima assistente sociale di Napoli, interpretata dall’ormai bravissima Serena Rossi, tra situazioni private e sentimentali e questioni lavorative molto delicate nella città partenopea.

La fiction Rai è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano. Il successo della prima stagione avrà un seguito molto atteso: come ufficializzato nei giorni scorsi dal palinsesto 2022-2023, tra qualche mese andrà in onda anche la seconda stagione di Mina Settembre.

Le anticipazioni di Mina Settembre 2: un gradito ospite nella seconda stagione

Iniziano a circolare i primi spoiler per quanto riguarda l’arrivo di Mina Settembre 2. Intanto si comincia con la conferma del cast protagonista: Serena Rossi sarà confermatissima nei panni dell’assistente sociale. Così come Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti resteranno come co-protagonisti maschili.

Già svelata una gradita new-entry nel cast. Mina Settembre 2 vedrà l’ingresso di Marisa Laurito. L’attrice è amatissima a Napoli e non solo, figlia dell’avanspettacolo di Renzo Arbore di qualche anno fa. La Laurito entrerà nella fiction nel ruolo di una zia di Mina, ma ulteriori dettagli non sono stati forniti.

Spolier anche sull’intrigo amoroso che vede protagonista la stessa Mina Settembre. Già nelle prime puntate della seconda stagione la donna farà una scelta importante. Ovvero se tornare con il suo ex compagno Claudio oppure se scegliere di tentare una storia con l’affascinante Domenico.

Una decisione difficile per Gelsomina ‘Mina’ Settembre. L’assistente sociale sembrerà però convinta e, secondo le anticipazioni in arrivo dal set, dovrebbe scegliere di puntare sul nuovo amore con Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno.

Ovviamente novità e intrecci sorprendenti non finiranno qui. La storia, ambientata al centro di Napoli, sarà ricca di nuove apparizioni, vecchi intrighi che torneranno a galla e colpi di scena. Come nel più classico melò televisivo a cui ci ha abituato Rai Fiction.