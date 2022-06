Bomba GF Vip 7: arriva Gemma Galgani, incredibile annuncio

Un incredibile notizia sarebbe trapelata dagli autori del GF Vip 7: fra gli inquilini che a settembre potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia c’è anche Gemma Galgani. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Durante quest’ultima stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani è finita più volte in ombra e spesso è rimasta anche senza nessun corteggiatore. Sono passati ormai moltissimi anni da quando, nel 2010, fece il suo ingresso nella trasmissione di Maria De Filippi e fece sognare tutti con la sua storia d’amore con Giorgio Manetti.

In molti sospettano che Gemma Galgani, come altri volti noti del programma, non siano del tutto sinceri. L’opinionista Tina Cipollari ha fatto notare più volte che la dama torinese segue sempre lo stesso schema: invita ad un incontro fuori dal programma un nuovo cavaliere, con cui scoppia subito l’amore. Poco dopo, però, arriva l’inevitabile rottura.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per il GF Vip 7?

Gemma Galgani, un po’ come Ida Platano, sembrerebbe essere ancora innamorata del suo ex Manetti, che però non la ricambierebbe più nei sentimenti. Sembrerebbe essere questo il più grande scoglio che la dama torinese dovrebbe affrontare per potersi rifare una vita sentimentale e per vedersi finalmente bella.

Gli spettatori di Uomini e Donne, però, potrebbero non trovare più Gemma Galgani il prossimo anno sulle poltroncine rosse. Da diversi mesi si rincorrono delle indiscrezioni che non escludono l’uscita dell’ex di Giorgio Manetti dal programma. A febbraio, ad esempio, c’erano dei forti rumors riguardo la sua partecipazione a Masterchef.

Il Grande Fratello apre agli over 60? Ci sono già altri tre nomi

Come riporta Blasting News, Gemma Galgani è fra i nomi che stanno emergendo come possibili candidati per il prossimo GF Vip 7. Il suo profilo sarebbe in linea con quanto Alfonso Signorini ha accennato più volte di voler fare, ovvero aprire agli over 60 le porte della casa più spiata d’Italia. La Galgani sarebbe un volto noto in cui riconoscersi.

Oltre alla dama torinese, ci sono altri tre nomi di over 60 con cui la redazione Mediaset sarebbe in trattativa, ovvero Alvaro Vitali, Jessica Rizzo e Sandra Milo. Gemma Galgani, se dovesse entrare nella casa del GF Vip 7, potrebbe trovare anche un altro ex cavaliere di Uomini e Donne. Giulio Raselli, infatti, ha fatto un appello pubblico al conduttore.