Vittima di un forte attacco d’ansia: icona della musica ricoverata in ospedale

Una delle popstar mondiali è stata vittima di un forte attacco di ansia che l’ha costretto al ricovero in ospedale: andiamo a vedere cos’è successo.

Tra le star della musica mondiale che non stanno vivendo un periodo facilissimo troviamo senza ombra di dubbio Shakira. Infatti la popstar mondiale negli ultimi giorni è finita sui giornali di cronaca rosa per un presunto tradimento da parte del marito Gerard Pique. I due stanno insieme da ben dodici anni e padre dei suoi figli Milan e Sasha. Inoltre arrivano ancora una volta delle notizie preoccupanti riguardanti la cantante.

Infatti come ha riportato Hola!, uno dei magazine spagnoli più autorevoli, la 45enne avrebbe accusato un malore nei giorni scorsi. Questo malessere è stato accusato nei giorni scorsi, prima che i rumors della sua presunta separazione si diffondessero tra siti web e social network. Sembra proprio che Shakira abbia avuto un forte attacco d’ansia e che con un’ambulanza sia stata trasferita alla clinica Teknon di Barcellona per degli accertamenti. La rivista avrebbe anche pubblicato una foto in cui piange disperata.

Shakira vittima di un attacco di ansia: la popstar ricoverata

Shakira quindi è stata vittima di un attacco d’ansia. A sorpresa a sostenerla c’era proprio Gerard Piquè nonostante i rumors degli ultimi giorni. Il calciatore, secondo i pettegolezzi, l’avrebbe tradita con una studentessa e hostess di venti anni. In quegli attimi così complicati era presente inoltre la madre di Shakira, Nidia del Carmen Ripoll, che è apparsa piuttosto nervosa. Inoltre sembra proprio che sia la madre che Pique non siano riusciti a calmare la star.

A questo punto è stato necessario l’intervento di operatori sanitari ai quali l’artista avrebbe chiesto di essere trasportata in una struttura specializzata per ricevere le giuste cure. Il giocatore e Nidia avrebbero così seguito l’ambulanza con una propria autovettura per non lasciare sola Shakira. Nonostante ciò le condizioni di salute non dovrebbero destare per ora particolare preoccupazione.